Nízká nezaměstnanost a dobré pracovní podmínky. Jak během pandemie pomáhá EU

zareagovala i Evropská unie.

Už od března se zasazuje o pomoc těm, jimž koronavirus

znemožnil pracovat, i lidem, kteří povolání vykonávají ve stížených podmínkách. EU zajistila i výhodné půjčky, Česku z nich poskytne až 52 miliard korun.



Koronavirová pandemie zasáhla prakticky všechny sféry života napříč sedmadvacítkou. Jednou z nich je i práce. Evropská unie se vytrvale snaží přijímat takové kroky, které co nejvíc podpoří skupiny ohrožené nezaměstnaností. Myslí i na ty, kteří musejí pracovat v jiném režimu než obvykle, například z domova.



Už v polovině března Brusel vyzval internetové služby Netflix, Facebook a YouTube ke snížení kvality filmů, seriálů nebo jiných videí, které nabízejí k přehrání. Někteří předplatitelé online videotéky sice protestovali, že se jim nedostane toho, za co si zaplatili, opatření ale předešlo přetížení sítě, kterou miliony Evropanů využívaly a stále využívají k práce.



Rovněž v březnu Unie přijala investiční iniciativu pro reakci na koronavirus, která umožnila rychlejší vyčlenění 37 miliard eur (více než bilion korun) na pomoc malým a středním podnikům,

pracovním trhům a dalším zranitelným odvětvím ekonomik členských států EU. Zároveň se rozšířila působnost Fondu solidarity EU, kterém je 800 milionů eur (přes 21 miliard korun) i na krizové situace v oblasti veřejného zdraví.



Jakmile se začala opatření proti koronaviru v zemích sedmadvacítky rozvolňovat a lidé se začali vracet do práce, vydala EU pokyny k bezpečnému návratu. Poskytla tím návod zaměstnavatelům, jak zajistit zdraví všech pracovníků, včetně doporučení, jak pečovat o nemocné zaměstnance.



V létě Evropský parlament vyzval členské státy k zajištění bezpečnosti a rovných podmínek pro pendlery, tedy zaměstnance, kteří za prací dojíždějí do sousední země. Europoslanci varovali před tím, aby kvůli protikoronavirovým omezením nebyli přeshraniční pracovníci diskriminovaní.



Od začátku pandemie EU intenzivně podporuje také producenty potravin, tedy všechny zemědělce a rybáře, aby předešla nedostatku jídla v obchodech. Členské státy mohly mezi jednotlivce a malé a střední podniky rozdělit peníze z fondu rozvoje venkova. Až 7 tisíc eur (přes 191 tisíc korun) bylo určeno pro jednotlivé zemědělce, pro podniky až 50 tisíc eur (více než 1,3 milionu korun).



Vůbec nejzásadnějším v boji s nezaměstnaností je program SURE. Na ochranu pracovních míst a udržení podniků si členské země sedmadvacítky rozdělí formou výhodných půjček miliardy. Česko má nárok na až 52 miliard korun. Vláda o peníze požádala už v srpnu, použije je na programy Antivirus, Pětadvacítka, ale i na ošetřovné. Částečně mají pokrýt i prominutí odvodů živnostníků, kteří nemuseli platit sociální a zdravotní pojištění od března do srpna.