Nošení roušek má smysl, potvrdili vědci. Dokázal to experiment s křečky

Od 18. března ven jedině s rouškou. Česko bylo první evropskou zemí, která zavedla její povinné nošení. Následovaly Slovensko, Rakousko, Francie, Německo a desítky dalších zemí po celém světě. I když někteří účinnost opatření zpochybňují, nová studie svědčí o tom, že má smysl.

"Je jasné, že nošení roušek nakaženými jedinci, ať už vykazují příznaky nebo ne, je mnohem důležitější než cokoliv jiného," informuje hongkongský mikrobiolog Yuen Kwok-yung. Výzkum hongkongské univerzity vedl jeden z nejuznávanějších expertů na koronaviry na světě.

Do jedné klece vědci umístili křečky, které uměle infikovali koronavirem. Do druhé pak zdravá zvířata. Mezi obě klece dali roušky a nechali proudit vzduch z jedné do druhé. Zjistili, že rouška snižuje riziko nákazy o 60 %. Ten, kdo se i přes ni nakazí, by měl mít v těle menší koncentraci viru než ten, kdo ji nenosil vůbec.

"Ukazuje se, jak důležité je zakrývání tváře, protože teď už víme, že mnoho lidí, kteří jsou nakažení, nemá žádné symptomy," řekl Kwok-yung.

Dvě třetiny zdravých křečků se bez použití jakékoliv ochrany nakazily během týdne. Riziko nákazy kleslo při zakrytí klece s nakaženými jedinci na 15 %, při umístění roušky na klec se zdravými zvířaty na 35 %. Potvrdilo se tedy heslo "Moje rouška chrání tebe, tvoje zase mě".