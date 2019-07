Skvělá zpráva pro jablíčkáře. Baterie v iPhonu nově vydrží déle

Čtvrtá aktualizace iOS 13, která vyjde v září toho roku, bude obsahovat možnost optimalizovaného nabíjení a zlepší životnost baterie.

Apple by měl tuto novinku představit již tento podzim. Optimalizované nabíjení má dle vývojářů sledovat uživatelovi nabíjecí návyky. „Tato nová funkce se učí porozumět vaší každodenní rutině nabíjení. Systém může také počkat na dobití posledních procent, " uvádí na svých stránkách Apple.

Podle Applu by se měl mobil rychle nabít k 80%, následně pak podle vypočítaných nabíjecích návyků uživatele se zbylá procenta můžou dobíjet i několik hodin. Výsledkem by tak měla být dlouhá životnost baterie a uživatelé by tak mohli své mobilní telefony používat déle bez předčasné výměny.

V průměru baterie u produktů značky Apple vydrží 18 měsíců. Výměna baterie se mnohdy může vyšplhat až ke dvou tisícům korun či koupi nového iPhonu.





