Nová naděje v léčbě rakoviny! Krevní test odhalí až 50 typů nemoci

Vědci vyvinuli nový krevní test, který odhalí až 50 typů rakoviny, a to o poznání dříve, než se projeví jakékoli příznaky. Je to naděje pro všechny onkologické pacienty, nádorová onemocnění by totiž mohla být diagnostikována v raném stadiu. Nová metoda testování se v současnosti zkoumá ve Velké Británii.