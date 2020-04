Nové odběry jsou pro ostudu. Nestíhá se, čekáme zbytečně, zuří stovky lidí

Odebrat krev a zjistit, zda již byly v těle vytvořeny protilátky proti onemocnění Covid-19. To je úkol desítky odběrových míst, které od čtvrtečního rána začaly v České republice fungovat. Dorazit může v podstatě kdokoli, nebyla spuštěna žádná registrace ani přihlašování. Ministerstvo zdravotnictví studii spustilo s výzvou, ať lidé prostě na místo dorazí, že budou během chvíle otestování.

Jenže dobrovolníků, kteří chtějí nové studii pomoci, dorazily stovky. Zřejmě je láká i zvědavost, zda nemoc sami prodělali, testování je totiž zdarma. V dlouhých frontách stáli lidé již před samotným zahájením odběrů. Některým se již koordinátoři jednotlivých odběrových míst musejí omlouvat, že je nestihnou odbavit. A lidé jsou samozřejmě naštvaní: chtěli pomoci a místo toho je koordinátoři posílají pryč, ať přijdou jiný den.

Kapacita odběrových míst je omezená, i když zde vedle zdravotníků vypomáhají i medici. Kolik stihne jaké místo za den lidí odbavit, ale předem nikdo neavizoval. Průběžně chce ministerstvo na speciálním webu uvádět, kolik lidí již bylo otestováno a jaká kapacita testů ještě zbývá, to by do dalších dnů mohlo situaci zpřehlednit. Její start se ale nepovedl.

Největší problém hlásí Praha. Tam rozčilení zájemci narušili i ukázněně stojící frontu s dvoumetrovými rozestupy a v hloučku se dožadovali odpovědí od koordinátorky jednoho z odběrových center, kdy tedy budou otestováni a zda na ně vůbec dojde. Na místě je z bezpečnostních důvodů také policie, ve frontě došlo k několika potyčkám. Kapacita v Praze byla naplněna asi do čtvrt hodiny po zahájení testů.

Tohle se nepovedlo - lid se roziluji, ze mla bt zveejnna informace, ze se za den otestuje jen x lidi pic.twitter.com/1bgq75UcCI — Lukas Biba (@bibalukas) April 23, 2020

Nestíhají ani dva odběrové stany v Brně, zde již koordinátoři veřejnost vyzvali, ať dnes na odběry nechodí a nechají to na další dny. Dnešní kapacita je plně vyčerpaná, lidé si ve frontě počkají až čtyři hodiny.

Zmatky působí i vyhrazené hodiny pro seniory, mezi osmou a desátou by měli mít starší občané přednost. Ve frontách ale od rána čekali nejen senioři, což ukazuje na špatnou informovanost.

V Praze zmatek působí i stan umístěný v Kateřinské zahradě, který je 10:00 do 15:00 dostupný pouze pro osoby starší 60 let, v době od 15:00 do 20:00 pak pouze pro děti a dorost. Dospělí ve věku 18 až 59 zde testováni vůbec být nemají, přesto jich na místo dorazila celá řada.

„Zájem lidí o testování nás překvapil. Prosím zájemce, aby návštěvu rozložili i do dalších dní,“ žádá Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), pod který studie spadá.

Na sociálních sítích se lidé rozčilují i kvůli tomu, že odběrových míst je málo, otestovat by se chtěli občané i z jiných regionů. „Nejedná se o plošné testování v celé ČR, ale testování v odborníky pečlivě vybraných lokalitách,“ hájí se Ministerstvo zdravotnictví.