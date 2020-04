Testy zdarma nás mají zachránit před koronavirem! Jak a kde se zapojit

Studie by měla odhalit, kolik lidí se v zemi reálně nakazilo. Na rozdíl od testování na přítomnost nákazy se zaměřuje na testování protilátek. Může tak odhalit i lidi, u kterých nemoc proběhla bezpříznakově nebo natolik mírně, že ji za Covid-19 nepovažovali. Do studio by se mělo zapojit až 27 tisíc lidí, přihlásit se můžete dobrovolně, není nutné se předem nijak registrovat.

Testovat se může nechat každý, kdo je klinicky zdravý, odběrové stany nejsou určené pro lidi s teplotou, dušností nebo jinými příznaky onemocnění Covid-19. To budou v testovacích stanech kontrolovat měřením teploty.

Pouze v Praze a Brně se mohou testovat i děti, konkrétně od osmi do sedmnácti let. Ostatní odběrová místa jsou určena jen pro dospělé do 89 let. Oděry budou probíhat přibližně dva týdny, jsou zdarma, nevydává se za ně žádná finanční odměna.

Testování je rychlé, nijak nepohodlné a výsledek je znám do patnácti minut. Jak přesně probíhá, se podívejte v následujícím videu.

Pokud test odhalí přítomnost protilátek, následuje po rychlotestu ještě stěr z nosohltanu k PCR laboratorní analýze. V případě pozitivního výsledku testovaný občan dostane doporučení zůstat v karanténě do doby sdělení výsledku laboratoří nebo krajskou hygienickou stanicí.

„Význam studie je zejména strategický. Umožní pochopit, ve které fázi epidemie se momentálně nacházíme,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na testování není nutné se předem přihlásit nebo objednávat. Stačí přijít na jedno z odběrových míst, kterých se v Česku otevře ve čtvrtek celkem 10. Ministerstvo zdravotnictví na speciálních webových stránkách bude denně informovat o průměrné denní obsazenosti stanů i počtu již vyšetřených osob. Díky tomu získají zájemci jasnější představu o tom, jak dlouho mohou na místě odběrů čekat.



V Praze budou umístěny tři odběrové stany ve třech lokalitách. Otevírací doba všech tří stanů bude od 10:00-20:00. Stan na Náměstí Míru a v Zítkových sadech je určený pro lidi ve věku 18-59 let. Stan v Kateřinské zahradě bude v době od 10:00 do 15:00 dostupný pouze pro osoby starší 60 let, v době od 15:00 do 20:00 pak pouze pro děti a dorost. Dohromady se zde má otestovat 5000 lidí.



V Brně budou umístěny dva odběrové stany – na Moravském náměstí a v Bohunicích u Univerzitního kampusu Masarykovy Univerzity. Otevírací doba obou stanů bude od 8:00-18:00. V čase od 8:00-10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let. Dohromady se zde má otestovat 5000 lidí.

V Olomouci budou umístěny dva odběrové stany, oba před hypermarketem Globus. Otevírací doba obou stanů bude od 8:00-18:00. V čase od 8:00–10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let. Dohromady by oba stany měly otestovat 4000 lidí.

V Litoměřicích bude umístěn jeden odběrový stan na výstavišti Zahrada Čech u vchodu Jižní brána koridor k pavilonu G. Otevírací doba stanu bude od 8:00-18:00. V čase od 8:00-10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let. Očekává se zde 3000 vyšetřených osob.

Ve městě Litovel bude jeden odběrový stan před supermarketem Billa. Otevírací doba stanu je od 8:00 - 18:00. V čase od 8:00–10:00 bude stan přednostně vyhrazen pro vyšetření osob starších 60 let. Očekává se zde 1250 vyšetřených osob.

V Uničově bude jeden odběrový stan vedle náměstí Osvobození. Otevírací doba stanu je od 8:00 - 18:00. V čase od 8:00–10:00 bude stan přednostně vyhrazen pro vyšetření osob starších 60 let. Očekává se zde 1250 vyšetřených osob.