Noví ministři za ANO jsou ve funkci 100 dní. Tohle už dokázali prosadit

Vladimír Kremlík, Marie Benešová a Karel Havlíček jsou v čele svých ministerstev už 100 dní. Skončila jim tedy takzvaná doba hájení. Teď prozradili, co všechno se jim za tu dobu v jejich práci povedlo, a co naopak nedopadlo podle jejich představ.

Prvních 100 dní ve funkci uplynulo a sami ministři jsou zatím se svou prací spokojeni. Ministerstvo dopravy plánuje do pěti let začít dostavbu většiny chybějících dálničních úseků. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale prý musí zlepšit plánování uzavírek.

Sám ministr to pocítil ve čtvrtek na dálnici D1. "Viděl jsem skutečně tu příšernou kolonu, která tam byla v důsledku mimořádné události. Tuším, že to byl kamion," popsal ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Ministerstvo průmyslu a obchodu prý úspěšně řeší třeba dostavbu jaderných bloků nebo předražené mobilní služby. Ministr si ale ještě chce posvítit na manažery firem pod ministerstvem. "Ať už ve smyslu nasazení pracovního nebo ve smyslu odpovědnosti. Ale někdy i ve smyslu znalostí. Kdokoliv bude slabší, tak prostě odejde," prozradil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Ministerstvo spravedlnosti mělo pod vedením Marie Benešové, která resort vedla už ve vládě Jiřího Rusnoka, především zrychlit práci justice. "Odbavujeme například připomínky u zákona o státním zastupitelství. Prošel vládou zákon o lobbingu a prošly dětské dluhy," tvrdí ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Prvních 100 dní ve funkci bylo intenzivních pro ministryni spravedlnosti. A to hlavně kvůli sérii protestů upozorňujících na možné změny v justici. Podle šéfky resortu se ale ukázalo, že obavy byly liché.

A to prý i díky novele zákona o státním zastupitelství, která má bránit lehké odvolatelnosti státních zástupců. S tím ale opozice nesouhlasí. "Připravila novelu zákona o stáním zastupitelství, která by měla chránit státní zástupce až za tři roky. A to je špatně," kritizuje předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

Resort dopravy opozice kritizuje za personální změny ve vedení ŘSD, ministerstvo průmyslu a obchodu zase za vyplácení dotací firmám vedeným premiérem Andrejem Babišem (ANO).