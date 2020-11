Nový úřad bude sledovat mobily nakažených bez schválení? Opozice je proti

Vláda se zabývá novelou, díky které by se v Česku zavedla centrální Státní hygienická služba spadající pod ministerstvo zdravotnictví. Úřad by v případě schválení mohl rozhodovat o uzavírání škol, obchodů, o zákazu akcí i bez nouzového stavu nebo by mohl sledovat mobilní telefony lidí v případě, že je hygiena vyhodnotí jako nakažené. To se však nelíbí opozici.

"Připravujeme docela zásadní změnu zákona o hygienické službě, kterou bychom chtěli převést do takzvané Státní hygienické služby tak, aby mohla být opravdu řízená v krizových případech centrálně,“ řekl po nedělním jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Před návrhem novely, který je zveřejněný ve vládním legislativním systému, však varují Piráti. Ti kritizují zejména to, že vláda utajila přípravu novely o centralizaci hygienických stanic. Navíc se jim nelíbí ani pravomoci, které by úřad měl.



"Schválení zákona by znamenalo zvýšení pravomocí ministra zdravotnictví, jenž by nově mohl uzavírat obchody, nebo vysoké školy i mimo nouzový stav. Proti vzniku Velkého bratra, který by trasoval mobilní telefony z vůle úředníků, budeme bojovat na všech frontách,“ napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitter.



Novelu zákona o veřejném zdraví kritizuje také iniciativa Rekonstrukce státu, podle které dává tato úprava velké pravomoci ministerstvu zdravotnictví, zejména pak náměstkovi, který je hlavním hygienikem. Tomu by podléhal celý úřad.



"Rozsah novelizace je ve skutečnosti mnohem širší a zásadnější, neboť kromě jiného doplňuje ustanovení paragrafu 69 o nové silné pravomoci ministerstva zdravotnictví, které zásadním způsobem zasahují do základních práv a svobod,“ uvádí na webu Rekonstrukce státu.



Státní hygienická služba by pod dohledem hlavního hygienika měla například pravomoci omezit, nebo zakázat cestování, omezit setkávání, uzavřít obchody a také služby, jako je kadeřnictví, sauny a koupaliště. Může také zakázat, nebo omezit veřejné i soukromé akce a rozhodnout o uzavření škol.



V současné době k zavedení přísných opatření byl potřeba nouzový stav. Po schválení novely by však úřad mohl o restrikcích rozhodovat i bez něj. Na to, že by ministerstvo mohlo vydávat opatření bez kontroly Parlamentu upozornil na twitteru také právník Ondřej Dostál. Ten je odborníkem na zdravotnické právo.



"Vláda chce v legislativní nouzi změnit zákon o ochraně veřejného zdraví tak, aby ministr zdravotnictví bez kontroly Parlamentu, mohl zavřít VŠ, obchody, provozovny, zamezit shromažďování. O náhradě škody nepíšou. V podstatě Hamáčkův zmocňovací zákon, jen dobře schovaný,“ tvrdí Dostál.

Navíc by státní hygienická služba měla mít možnost získat od mobilních operátorů lokalizační data o nakaženém pacientovi až za tři týdny. Poskytovatelům zdravotních služeb bude moci také přikázat vyčlenění lůžek, zákaz návštěv nebo omezení provozu.

