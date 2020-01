Numerologie na celý týden: Středa bude pohodová, pátek splní přání

20. 1. 2020

V pondělí se vám bude neustále před očima zjevovat hromada úkolů, okolí vás bude popohánět k výkonům a duševní stav začne být dosti neklidný. Nenechávejte se strhnout do zmatku a neunáhlených skutků, někdo by pak mohl zneužít vaše plány, vědomosti či srdce. Nespěchejte a pracovní aktivitu prokládejte přestávkami se zobáním oříšků, sušeného ovoce nebo pitím dobrého čaje. Někdo z vašich blízkých či kolegů odkryje svou pravou tvář, což výrazně ovlivní následný postoj. Odpoledne hýčkejte tělo i smysly.

21. 1. 2020

V úterý díky vytrvalosti nebo toleranci překonáte všechny překážky i nedorozumění. Problémy mohou nastat v rozdílných názorech mezi starším a mladším, nadřízeným a podřízeným, rodičem a dítětem, tradicí a inovací, vědomostmi a zkušenostmi atd. Odpolední energie má vliv na sexualitu, pak nezbývá než vymyslet, jakým způsobem se vybouříte. Ale je i druhá možnost, a to že se objeví urologický či gynekologický problém a v tomto případě neodkládejte návštěvu lékaře. Buďte opatrní s investicemi a výdaji, nemuseli byste se dočkat dlouhodobého uspokojení a návratnosti.

22. 1. 2020

Ve středu se pohoda dne odrazí na tom, jak se cítíte fyzicky i duševně fit. Pokud to přeháníte s prací nebo péčí o domácnost a lidi, pak se to nevyhnutelně projeví na vašich nervech a každá maličkost vás dnes vyvede z míry. Pokud už dopředu víte, že by to takto vypadalo, pak si raději vezměte dovolenou. Dnešní den je zaměřen na čištění ve vztazích a prožitých bolestech, křivd a citového zklamání v každém z nich. Je možné, že i současné partnerství projde inventurou a vydrží pouze ta nejsilnější. Ženy si v tomto směru povedou daleko lépe.

23. 1. 2020

Ve čtvrtek máte dostatek energie na rozdávání, a navíc z vás bude vyzařovat obrovské charisma, takže vaší osobě či vašim prosbám málokdo odolá. Buďte komunikativní, veselí, hraví a přenášejte tuto náladu i na ostatní. Den plný příležitostí a odvážných plánů i činů. Nebojte se změn, nebuďte příliš závislí na své práci nebo partnerovi a připusťte si i jiné možnosti. Investujte do všeho, co jste ještě nezažili, nevyzkoušeli a co vám přinese pocit naprosté svobody, zvýšení sebevědomí anebo přísun zajímavých informací.

24. 1. 2020

V pátek vám přeje štěstí a plní se přání. Můžete najít práci nebo zajímavý koníček, objeví se ztracená věc nebo se ozve dlouho neviděná osoba, do života přijde nový přítel nebo miminko, můžete se cítit naplněni anebo budete finančně odměněni. Myšlenkově se budete vracet do svého mládí a zatoužíte opět prožívat nadšení, bezstarostnost a hravost. Stanou se zvláštní věci, které mohou spustit staré zraněné pocity a zklamání, které když přijmete, budou rozpuštěny a vy uzdraveni. Pak už nebudete tím, kým jste bývávali kdysi.

25. 1. 2020

Sobota je nadmíru úspěšná v jakémkoliv vašem konání, v práci, nákupech, výletech, ale i v seznamování se se zajímavými a odlišnými lidmi, než kterými jste byli doposud obklopeni. Dnešek vám jasně naznačuje, jdete-li správnou cestou. Zřetelné „tudy ne“ se nedá přehlédnout, buď se uhodíte do hlavy anebo páteř, ruce a nohy špatným pohybem, úchopem nebo zakopnutím zabolí. Opatrně zvažujte, do čeho investujete, protože penízky se kutálí k vám, ale i rychle od vás.

26. 1. 2020

V neděli se snažte být jemnější v komunikaci, zvláště v rodinném kruhu nereagujte na určitá slova či gesta, aby atmosféra zůstala co nejpříjemnější. Některé situace, stavy nebo lidé vám pomůžou s konfrontací temnější stránky vaší povahy, pochopíte-li je, pak získáte nečekané bonusy jako naplnění smyslu života, nalezení sebe sama a dalšího fungování. Jakékoliv vám příjemné ozdravné techniky vás nejen nabijí a rozzáří, ale navíc změní váš pohled na práci, kterou se živíte, ale i na vztahy, kterými jste ovlivněni.