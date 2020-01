Numerologie na celý týden: Úterý přinese změny, pátek vás vytočí

13.1.2020

Pondělní ráno i dopoledne může být doprovázeno různými překážkami a nepříjemnostmi, které připomenou, že něco z minulosti je stále zmatené, nevyřešené nebo nepochopené. Odpoledne je silnější, stabilnější, praktičtější a podporuje úklid, tedy vše, co je navršené, chaotické můžete rychleji a snadnější roztřídit, vyhodit a možná najdete i to, co delší dobu postrádáte. Nezadlužujte se, ale máte-li z čeho, investujte do realit nebo stávajícího bydlení, auta či dovolené.

14.1.2020

V úterý se něco nového objeví, nečekaně posune nebo vyřeší. Otevře se tak nový a větší prostor, který je sice neznámý, ale plný zajímavých myšlenek i cest. Pokud jste měli v noci živý sen, pak si na něj vzpomeňte, protože je oním prvním ukazatelem, kudy se vydat. Nečekejte, že vás někdo vezme za ručičku a někam dovede. Vaše vlastní nadšení vám dodá odvahu předvést se i přehánět tam, kde ucítíte příležitost budoucího uplatnění. Večer je hravý, snivý a romanticky okouzlující.

15.1.2020

Ve středu ve vás nová myšlenka nebo projekt vzbudí zájem, zvýší energii a motivaci komunikovat více s ostatními. Také díky smyslu pro humor a vášnivému postoji upoutáte pozornost úplně jiného typu lidí než doposud, a také podporu z neočekávaných zdrojů. Protože se budete neustále pohybovat i přemýšlet, je vhodné přetlaky utlumit přestávkou s hlubokými nádechy a protáhnutím, a to proto abyste večer nebyli utahaní, zkroucení nebo bolaví a měli klidnou noc.

16.1.2020

Ve čtvrtek okouzlíte sebe i ostatní geniálním myšlenkou a originální vizí. Dnes můžete uspět v čemkoli, v jakémkoliv oboru i u člověka neznámého nebo který vás dříve přehlížel. Zastavit by vás mohl jen přeplněný žaludek, tělo by zlenivělo a plány by zůstaly pouze v myšlenkové podobě. Nezadaným přeje štěstí na cestách. Odpoledne neváhejte opustit nudnou rutinu a odvažte se udělat něco jinak. Tím osvěžíte sebe i okolí. Objeví-li se přeci jen nějaký bubák, zasmějete se a jedete dál.

17.1.2020

V pátek bude probíhat vše velmi rychle, cokoli pomalého vás bude vytáčet do nepříčetnosti. I když to s vámi bude cloumat, chraňte se před impulzivními rozhodnutími. Největší pozornost si zaslouží kariéra a finanční záležitosti, existují velké příležitosti, ale i potenciální nebezpečí. I tělu věnujte péči, aby se večer necítilo jako zmlácené. Můžete se jít vybít sportem nebo prací, ale vypustit páru potřebuje i nahromaděná emocionální energie a z toho nakupená slovní zásoba i skřípající zuby.

18.1.2020

V sobotu se budete neustále střetávat s protiklady, a ať se rozhodnete pro jeden či druhý, vždy budete mít výčitky anebo vztek. Opatrnost, oddálení nebo zrušení něčeho původně naplánovaného mohou zabránit stresu, nervovému vypětí a fyzickému onemocnění – bolestem hlavy, zad a kloubů. Máte-li potřebu, držte se více doma než abyste se pouštěli do něčeho neznámého. Ve vztazích může zasáhnout osud, nepředvídatelná náhoda nebo to o čem jste celý život snili.

19.1.2020

V neděli se z vás stávají bojovníci, máte chuť zbořit to, co vás obtěžuje až ničí. Všechny vaše nedostatky nebo mindráky rázem zmizí a vám se posune život za hranice všedních dnů. Abyste předešli nerozumným úkonům, zásadní a velké reorganizace si zatím ponechejte pro sebe. Ukvapeností, svéhlavostí, vzpurností byste mohli druhým způsobit velký šok. Přes den se vyvarujte dlouhého stání a spíše častokrát promačkejte lýtka, kotníky i nárty.