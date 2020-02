NUMEROLOGIE na týden: Úterý nese problémy, pátek změny v lásce

24.2.2020

V pondělí se vás životně důležité informace snaží oslovit buď přímo anebo skrze abstraktní myšlenku, sen či záblesk vhledu. Mnoho detailů vyplave na povrch a je nevyhnutelné udělat si čas na jejich správné uspořádání dle důležitosti. Od dopoledních hodin je potřeba změny a nezávislosti silně zdůrazňována a nabírá na prioritě. Odpoledne si najděte prostředí, lidi a tempo, které vám umožní cítit a vidět věci takové, jaké jsou a spojit vše dohromady.

25.2.2020

V úterý buďte ve střehu a věnujte pozornost tomu, co se děje. V tomto aktivním a rychle se pohybujícím tempu mají věci tendenci fyzicky nebo jinak se střetávat. Neskrývejte a nepopírejte, že existuje nějaký problém, škodlivý zvyk, chování nebo situace. Vypořádejte se s tím nyní, zarazíte tak jeho periodické opakování. Odpoledne je zaměřeno na nitro a duši. Za pomocí jógy či jiných technik dojdete nejen ke zklidnění, pochopení, uzdravení, ale i k osvícení a otevření přitažlivější cesty. Větší intenzitu prožijete na duchovním místě, konkrétní budově nebo v přírodě.

26.2.2020

Středečním tématem se stává vaše vlastní identita, směr a moc. Cítíte se praktičtí, stateční, ochotni čelit faktům a jste odhodláni najít nejlepší cestu do budoucnosti. Víte, že jsou před vámi velké změny a chcete být co nejpřipravenější. Už netoužíte po tom, aby vás minulost pronásledovala, ale aby vám pomohla se odpoutat a uzdravit. Směr síly a moci přehodnocujete, usměrňujete nebo přesouváte z jednoho bodu na druhý.

27.2.2020

Ve čtvrtek zpomalte, uvolněte se. Nepokoušejte se mít stále kontrolu nad něčím nebo někým. Jste na podivné vlnové délce, protože se rozšiřuje její emocionální rozsah a vaše receptory vnímání jsou z toho zmatené. Tato horská dráha dnes nepotkává jen vás, ale i ostatní lidi. Snažte se vždy splynout s okolím, můžete tak nabídnout nebo i najít něčí podporu nebo přátelství. Tíha problémů nemusí sedět jen na vašich zádech, můžete se o ni podělit, ale jen pokud to dovolíte.

28.2.2020

Pátek se zaměří na vztahy, spolupráci a poctivost v nich. Možná potřebujete přestávku anebo jste připraveni učinit průlom, prohlédnete-li skutečný záměr s vámi. Nezbytnost změny srdce nebo mysli vám vytvoří situaci, ve které nepřipustíte další kompromisy, pokud půjde o vlastní pohodu. I když tento přechod není jednoduchý, zdokonalíte se v lekcích o zneužívání, utajování, spiknutí, podvodech nebo nemilování. Pomáhejte těm, kteří toto nevidí anebo nemají možnosti a sílu.

29.2.2020

V sobotu jsou více než kdy jindy posíleny oči a jejich vidění se přesouvá do srdce. Věřte svým nejhlubším pocitům. Uvidíte, co je relevantní a co ne, a zjistíte kolika klamavými dojmy jste se doteď řídili. 11-17 hodina je emocionálně nevyrovnaná, přecitlivělá, náladová až výbušná, od pláče až po třískání nádobím. Zato hodiny večerní jsou nabité egem, silou a chtíčem, a alkohol či jiné látky tyto negace ještě více posílí. Proto buďte střízlivě opatrní a nezaplétejte se do prosazování či obhajování jakési teze.

1.3.2020

V neděli se můžete cítit osamělí, a to proto, že stará známá rutina nebo situace končí a začíná proudit jiným směrem. Tato nová fáze má vliv na pozici, odpovědnosti i vztahy. Bez ohledu na to, jak se to vše bude zdát frustrující, buďte trpěliví. Čekejte, až se vám spojí minulost, přítomnost a budoucnost v nit bez uzlíků, která vás ochrání před extrémy. Po obědě se dokážete zaměřit na kvalitu a přesnost informací, své vlastní potřeby berete vážně a už se nenecháte zastrašit ani manipulovat okolnostmi, lidmi nebo titulem. Buďte sami k sobě upřímní a přátelští.