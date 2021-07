O chaty je nouze! Velký PŘEHLED, kde jsou nejlevnější a kde nejdražší

České nadšení do chalupářství přetrvalo i v době pandemie koronaviru. Jenže chatu nebo chalupu už jen tak nekoupíte. Své o tom ví i čtenář TN.cz David Mimra (32). "Chatu hledáme už od konce roku. Hledali jsme únik od opatření proti koronaviru a trochu klidu v přírodě. Snažíme se sehnat menší chatu na Moravě s malým pozemkem, aby se tam mohl proběhnout pejsek," popisuje svou zkušenost Mimra.

Podle něj je nabídka nedostatečná. "Když už něco najdeme, je to drahé. Chatu bychom chtěli, ale nejsme ochotní za ni zaplatit milion a půl, když tam není ani voda s elektřinou. Za půl roku hledání se nám dvě chaty líbily, ale byly hned pryč," doplnil Mimra.

Vyčerpaná nabídka

"Neobvyklý rok ve znamení protiepidemických opatření přivedl lidi k ještě většímu zájmu o pobyt v přírodě, a tedy i koupi rekreačního bydlení. Čtvrtina Čechů jejich nákup plánuje, mezi mladými lidmi je to dokonce každý třetí," řekla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

To, že je o chaty a chalupy enormní zájem, potvrzují i realitní makléři napříč Českem. "Poptávka je obrovská, nabídka je malá. Co se objeví, je předražené, ale i tak se to téměř okamžitě prodá," uvedl Tomáš Pospíšil z Realitní moravské. "To, že poptávka daleko převyšuje nabídku, trvá již delší dobu. My máme v současnosti k dispozici pouze pět domů. Zájem už je i o pozemky," nastínila Slavomíra Třeštíková z Šumava reality.

Další realitní kanceláře mají podobné zkušenosti. "Poptávka je prakticky kdekoliv, protože nabídka je už omezená. Zájem roste poslední tři roky výraznějším způsobem. Počet objektů, které jsou na prodej, je omezený ve všech krajích. A ty ceny rostou právě kvůli omezené nabídce," popsal mluvčí RE/MAX Tomáš Hejda.

Srovnání mezi kraji

Podle dat z realitní kanceláře RE/MAX se průměrná cena chat či chalup z celé České republiky za posledních sedm let téměř zdvojnásobila. Momentálně je jejich průměrná cena 1 547 000 korun, před sedmi lety to bylo necelých 800 tisíc. Nejlevnější chalupy aktuálně stojí přibližně půl milionu. Nejdražší chaty se pohybují nad deseti miliony korun a nachází se ve Středočeském a Libereckém kraji, jejich průměrná cena tam je přes dva miliony korun.

Oproti tomu nejlevnější je Jihomoravský kraj, a to zásadně. Průměrně tam chalupy stojí necelý milion, přestože se tam nachází oblíbená Pálava. "To je poměrně malá, geograficky uzavřená oblast. Například Liberecko je jeden z nejdražších krajů proto, že zahrnuje takových lokalit převážné množství: Krkonoše, Jizerské hory, Kokořínsko a další. Proto jsou tam průměrné ceny tak vysoké," vysvětlil Hejda.

Chatové aukce

Nemovitosti v nabídce vydrží většinou jen pár dní. Makléři proto často pořádají aukce. "Jde o flexibilnější způsob prodeje a navíc se tím řeší problém více zájemců na jedné nemovitosti. Současně je to velká výhoda pro majitele. Získá nejlepší možnou cenu za svoji nemovitost," doplnil Hejda.

Navíc podle odborníků lidé už tolik nevyužívají realitní kanceláře, protože poptávka je skutečně vysoká. "Momentálně jsme prodali jednu chatu velkou 41 metrů čtverečních za 1 800 000 za pouhých 14 dní. Obrovský nedostatek je hlavně chat u vody. Tam jsou lidé schopní zaplatit za 31 metrů čtverečných velkou chatu i přes čtyři miliony," doplnil Pospíšil.

