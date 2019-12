O střelbě v Ostravě píší média z celého světa! Včetně Číny či Íránu

"V české nemocnici se střílelo. Šest lidí podle policie zemřelo a dva jsou vážně zranění," informuje britské zpravodajství BBC.





Německý portál Express hlásí: "Střelba v Česku – čtyři mrtví po masakru v nemocnici. Policie pátrá po střelci." Informaci sdílí i Deutsche Welle: "Během střelby v české nemocnici zemřelo několik lidí."

UPDATE: The death toll from the Czech hospital shooting has risen to six. Police published a picture of the alleged suspect on Twitter, showing a man with receding ginger hair and wearing a red jacket.

Střelba v ostravské nemocnici ale nepohnula pouze mediálním světem Evropy. Sledují ji i novináři z Číny nebo Íránu. Ti informace o tragédii sdíleli na twitteru: "Několik obětí si vyžádala střelba v ostravské nemocnici, říká český ministr vnitra."

Čínská média zase hlásila: "Střelba v ostravské nemocnici po sobě zanechala nejméně čtyři mrtvé a dva vážně zraněné."

A shooting incident at a hospital in the northeastern #Czech city of Ostrava left at least four dead and two others seriously injured, local police said on Tuesday. pic.twitter.com/Slo1Dkwr0C