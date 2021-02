Obchod za miliardy. Česká zbrojovka koupila legendární firmu Colt

Informace o plánovaném obchodu mezi CZG a Colt se objevily už na podzim. Americká společnost je předním světovým výrobcem střelných zbraní, které všichni znají především z filmů.

"CZG – Česká zbrojovka Group SE tímto oznamuje, že dne 11. února 2021 podepsala finální smlouvu o akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC (dále jen Colt), mateřské společnosti amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC a rovněž jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation," píše společnost v tiskové zprávě.

Skupina CZG tak získá získá stoprocentní podíl ve firmě Colt za 220 milionů dolarů, což je zhruba 4,7 miliardy korun. Dohoda také obsahuje platbu na základě dosažených výsledků až do výše 1 098 620 kusů nově vydaných akcií CZG.

"Toto spojení je strategickým krokem pro obě společnosti. Akvizice společnosti Colt, ikonické značky a etalonu na trhu ozbrojených složek i na civilním trhu v celosvětovém měřítku, přesně zapadá do naší strategie stát se lídrem v odvětví výroby střelných zbraní a klíčovým partnerem pro ozbrojené složky. Jsme hrdí na to, že můžeme do našeho portfolia zařadit Colt, který stojí bok po boku americké armády již více než 175 let," uvedl prezident společnosti CZG Lubomír Kovařík.

Skupina CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice a ve Spojených státech. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává zhruba 1650 lidí.

Legendární výrobce zbraní Colt je jedním z předních světových designerů, vývojářů a výrobců střelných zbraní. Již více než 175 let zásobuje civilní a vojenské zákazníky a ozbrojené složky v USA a po celém světě. Colt je dodavatelem Armády Spojených států amerických, výhradní dodavatel kanadské armády.

