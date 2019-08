Obchodní válka tlačí na cenu ropy, Češi by mohli tankovat levněji!

Kvůli clům, které na čínské zboží nechal uvalit americký prezident Donald Trump, ekonomové z Bank of Amnerica a Merilly Lynch očekávají, že by Čína mohla začít brát ropu od Íránu. Kvůli tomu by se na trhu uvolnilo až 1,5 milionu barelů ropy denně a ceny by mohly klesnout až o 30 dolarů za barel.



"Čerpací stanice v České republice budou na nastalou situaci reagovat se zpožděním. V dlouhodobějším výhledu propad ceny ropy sníží tlak na růst cen benzínu a nafty. Díky tomu lze očekávat příznivé ceny na čerpacích stanicích až do konce srpna," popsal ekonom Štěpán Křeček ze společnosti BH Securities, která obchoduje s cennými papíry.



Ceny na českých pumpách se za poslední týden až dva příliš neměnily, v průměru kolem několika haléřů na litr, ať se již jednalo o naftu, nebo benzín. Ani v následujícím týdnu nelze očekávat velké výkyvy.

Ropa Brent minulý týden spadla ze 65 na 58 dolarů za barel, ve čtvrtek se snížila na 56 dolarů. Naopak ve Venezuele produkce ropy klesá, Íránské gardy navíc obsazují ropné tankery proplouvající Hormuzskou úžinou, což může vyvolat opačný tlak, tedy na růst cen. "Tyto informace však nestačí k obratu klesajícího trendu na trhu s ropou," míní Křeček.



Ovšem Fio banka na svých stránkách citovala analytika Commerzbank, druhé největší německé banky, podle nějž je situace na trhu s ropou vyhrocená a dá se očekávat robustní růst poptávky.

