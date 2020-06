Teplický zubař se vyjádřil k svému zákroku. Pacientka má noční můry

"Krátce jsem spolupracoval s klinikou, kde byla nespokojenost, a to z více důvodů. Co se týče nespokojenosti pacientky, je to komplikované se vším. Přišla s akutní bolestí po dlouhodobě zanedbané zdravotní péči. Byla jí indikována léčba, která má dlouhodobý plán ošetření a vzhledem k nevyhovujícím okolnostem v ordinaci (technické dovybavování), je komplikované pacienty většinou třeba léčit víceoborovou spoluprací lékařů. Pokud pacient nesouhlasí s indikovanou léčbou, případně zákrokem, má právo nesouhlasit a nebude mu žádný zákrok proveden, nebo může být rozdělen na více zákroků. To, že se nespokojení pacienti obrátili na média, je neprofesionální, chaotické a zatěžující," vyjádřil se pro TN.cz Jomaa Baniowda.

Podle zkušeností pacientů je komunikace s doktorem silně zkomplikovaná jazykovou bariérou. Zdravotní sestra, která spolu s ním pracovala v ordinaci, je však Češka a podle pacientů domluva právě s ní byla vždy bezproblémová. Podle slečny Kristiny však pro stížnosti pacientů zprvu příliš pochopení neměla a doktorovu práci hájila. Dokonce ji konfrontovala na sociálních sítích, po výměně názorů však komunikace ustala.

"Já jsem nevěděla, co mi pan doktor chce dělat. Neřekl mi nic. Já neodsuzuju lidi podle toho, jak vypadají, podle barvy pleti nebo národnosti. Proti tomu, že je Arab, nemám absolutně nic. Nechápu jeho vyjádření. S čím jsem měla nesouhlasit? Šla jsem tam s tím, že jsem byla objednaná, pozvaná a s tím, že jsem rovnou oznámila, že mě bolí ten jeden zub. Neřekl mi nic, co mi bude dělat. Nemohla jsem se vyjádřit k jakémukoli zákroku," svěřila se redakci TN.cz Kristina.

Tu po děsivé zkušenosti s teplickým zubařem, o které jsme informovali v tomto článku, provázejí zlé sny. "Do dneška mám noční můry ohledně toho, zdá se mi o tom. Toho člověka už nechci vidět. Pokud to bude nutnost nejzazší, tak třeba u soudu, ale jinak s ním nechci mluvit. Když jsem tam brečela a ptala jsem se ho, jestli ví, co dělá, protože to vypadalo, že ne, tak to hodil na mě, že jsem hysterická," popsala zubařův zákrok.

Kristině se v souvislosti s kauzou ozvala také pojišťovna. Podle jejích údajů Jomaa Baniowda působí jako jediný společník na klinice se sídlem v Lounech. Tam však již od 31. března loňského roku neordinuje a aktuálně probíhá řízení o odejmutí registrace. Podle dostupných informací tento lékař původem z Palestiny momentálně neordinuje nikde. V minulosti vystřídal několik klinik v různých městech Česka.

Zubařovým přístupem k pacientům a provedeným zákrokům se nyní zabývá Česká stomatologická komora. Teplickou kliniku, kde pouhých několik dní působil, zahrnují ostatní pacienty s dotazy, zda si lékaře před jeho nástupem prověřili. Děsivé zkušenosti jeho "obětí" jsou totiž na internetu snadno dohledatelné.

Klinika se však hájí, že o hrůzných zkušenostech ze strany pacientů, a tedy i špatných referencích, nic nevěděla. Při podpisu smlouvy se řídila 16 lety jeho praxe a vystudovanou Karlovou univerzitou.

Ke kauze se pro TN.cz vyjádřil i šéf České stomatologické komory Roman Šmucler: