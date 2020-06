Dívka, které teplický lékař zničil zuby, už má nové. A případ řeší komora

"Minulý týden v pátek stížnost došla. Je od jedné pacientky, ke konkrétnímu případu. Nyní se bude záležitost posuzovat. Standardní proces je takový, že se pojede přes revizní komisi, celý případ se prověří, prošetří, a tak budeme následně vědět výsledek. Jestli pacientka měla pravdu a zda došlo k chybě doktora. Máme na to 30 dní, je třeba tedy vydržet. Další stížnosti zatím neevidujeme," řekla pro TN.cz tisková tajemnice ČSK Henrieta Pálešová.

Ke stížnosti vedly otřesné zkušenosti řady pacientů teplického zubaře. Jedna z nich, Kristee, TN.cz popsala, jak probíhalo její vyšetření, na které zašla pouze kvůli bolavému zubu. Po deseti injekcích na umrtvení prý měla nehybný celý obličej včetně oka, dentista jí měl také rozřezat dáseň až na kost a nechat v ní úlomky zubů. Údajně jí také prorazil vrchní patro a způsobil podlitiny. "Nezašito, nevyčištěno ani neošetřeno. Příšerné bolesti, a ještě horší zážitek," svěřila se.

Pálešová potvrdila, že Stomatologická komora údajného surovce měla v hledáčku díky dotazu TN.cz už dříve. Vyčkávala, zda některá ze stížností dorazí oficiální cestou. "My už jsem to prošetřovali, měli jsme i zacílení, jestli k nám něco dorazí, ale zatím dorazila pouze tahle jedna stížnost," řekla tisková tajemnice ČSK.

Kristee, pacientka údajného teplického řezníka, má za sebou další zákrok. Tentokrát jiný zubař napravoval to, co měl jeho kolega napáchat. "Moc děkuji, opravdu. Já nadále věc řeším s právníkem a klinikou. Čekáme teď na vyjádření Komory a obodování případu kvůli odškodnění. Ve středu jsem byla na vyndání stehů a musím říci, že díky úžasné práci doktora v Ústí na stomatochirurgii, je mi už teď o mnoho lépe," svěřila se redakci TN.cz.

Nyní se dle Pálešové celý případ prošetří, nastuduje a bude vypracován posudek, který určí, zda je stížnost oprávněná. Kontroloři stomatologické komory budou nahlížet do kompletní dokumentace, aby co nejlépe zmapovali, jak zákrok probíhal, co vše při něm lékař vykonával a jestli byl jím zvolený postup správný.

Teplická klinika, se kterou dle pacientů sadistický zubař spolupracoval, s ním okamžitě ukončila smlouvu. "Vzhledem k některým názorům nespokojených pacientů jsme se rozhodli s panem doktorem ukončit spolupráci. Pan doktor byl přijat na základě všech platných licencí a dlouholetých zkušeností. Na obranu pana doktora musíme uvést, že má dlouholeté zkušenosti v oboru. Tímto se omlouváme všem nespokojeným pacientům," hájila se klinika.

Stomatologickou komoru bude zajímat také to, v jakém stavu měla pacientka chrup v době, kdy k lékaři přišla, i poté. Není vyloučeno, že se k celému případu bude muset vyjádřit jak sám zubař, tak jeho pacientka. Na toto vše má stomatologická komora 30 dní. "Než zasedne samotná komise, je třeba se řídit postupy, které bohužel nelze urychlit," uzavřela Pálešová.