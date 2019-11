Oblíbená aplikace vás může obrat o peníze! Smažte ji, varují odborníci

Společnost Upstream Secure-D varuje před používáním aplikace Android Emoji ai.type. Tu si stáhlo více než 40 milionů lidí. I když Google aplikaci v červnu odstranil, stále ji většina lidí má ve svých mobilech. Ai. type se chová jako bezplatná aplikace. Za vašimi zády však dokáže provést různé transakce z vašeho účtu. Lidé by se jí proto měli co nejdříve zbavit.

Aplikaci vynalezla izraelská společnost ai. type, s. r. o. a okamžitě se stala velmi populární. Chytrou klávesnici, která je vhodná pro mobily i tablety, využívá 50 milionů lidí po celém světě. Aplikace nabízí také nové emotikony nebo vám je automaticky doporučí.

V obchodu Google Play si ji pořídilo přes deset milionů uživatelů. Ai. type ji totiž nabízela zdarma. Nikdo z lidí však netušil, že jim po celou dobu mizí peníze z účtů. Společnost Upstream Secure-D, která slouží jako bezpečnostní platforma, zablokovala více než 14 milionů požadavků na podezřelé transakce. Všechny pocházely z aplikace.

A pokud by na ně společnost nepřišla, stálo by to uživatele ze třinácti zemí celkem 18 milionů dolarů (tedy 414 milionů korun). Některé transakce stále probíhají, a to především v Brazílii a Egyptě.

Na dvou zařízeních, kde byla aplikace nainstalovaná, se dokonce objevily zprávy sloužící k ověření předplatného k různým prémiovým digitálním službám. Na základě zpráv se lidé automaticky k předplatnému zaregistrovali, aniž by o tom věděli.

Podle časopisu Forbes je v Google Play k dispozici podobná verze aplikace ai. type. Tu však společnost přidala v říjnu a neměla by být nebezpečná. Odborníci nezjistili žádné aktivity, které by mohly uživatele ohrozit.