Krvavě rudé peklo v Austrálii. Tisíce lidí před ohněm utekly na pláž

V australském městě Mallacoota to vypadá jako při apokalypse. Kvůli lesním požárům se obloha zbarvila do temně rudých a oranžových odstínů. Zhruba čtyři tisíce lidí musely opustit své domovy a rekreační chaty, aby uprchly před živoucím peklem.

Rozsáhlé lesní požáry, které sužují Austrálii, se dostaly i do města Mallacoota ve státě Victoria, které bylo plné obyvatel i turistů. Když v neděli úřady nařídily evakuaci okolní oblasti, Mallacootu do plánu nezahrnuly, uvedl deník The Guardian. V pondělí už byla evakuace příliš nebezpečná a úřady na lidi naléhaly, aby nikam nejezdili. A v úterý se město probudilo do rudého pekla.

Požáry jasný den proměnily v noc, všude panovala tma a špatná vidietelnost. Obloha se totiž zbarvila do temných odstínů červené a oranžové barvy. Když do města dorazil oheň, podle místních obyvatel explodovaly plynové láhve a rozezněly se zvuky sirén.

Zhruba čtyři tisíce lidí se tak musely dát na útěk. Vystrašení obyvatelé se uchýlili na pláž, někteří hledali bezpečné útočiště na lodích. Hodinu a půl po spuštění sirén se nebe z červené zbarvilo do černé, přestože byl den. "Mělo být denní světlo, ale obloha byla černá jako o půlnoci. A slyšeli jsme praskat oheň," popsal televizi BBC peklo jeden ze svědků.

Matt Manning is on a boat 3km from #Mallacoota. There are four people and a dog on board. These photos are from early this morning. pic.twitter.com/HNUviZqqTd — Helen Davidson (@heldavidson) December 31, 2019

Mnozí lidé mají na sobě plynové masky, aby se chránili před kouřem. Na plážích jim dělají společnost hasiči, kteří dohlíží na jejich bezpečnost. Jídlo a vodu jim mají přivést lodě, hlavní silnice je totiž uzavřená.

This picture just in from family boarding boat in #Mallacoota #MallacootaFires approx time of photo 9:45am pic.twitter.com/WJEQScDp9f — Bradley Deacon (@BradleyWDeacon) December 30, 2019

Odpoledne tamního času se podmínky trochu zlepšily, vítr se totiž obrátil. Kouř v okolí už nebyl tak hustý a obloha se trochu vyjasnila. Někteří lidé se už dokonce vracejí do svých domovů, jiní ale zůstávají v bezpečí na pláži. Situace ve městě je totiž stále nebezpečná, řádí tam několik požárů.

Ničivý oheň Austrálii sužuje už od listopadu. Bojují s nimi tisíce hasičů. Na podrobnosti se podívejte v reportáži TV Nova: