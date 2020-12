Očkování proti covidu: Ministerstvo odpovědělo na nejčastější otázky

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo strategii očkování proti nemoci covid-19, zároveň také odpovědělo na nejpalčivější otázky ohledně vakcinace, současně také vyvrátilo nejčastější mýty.

Proč se očkovat?

Vakcinace je podle ministerstva nejefektivnější způsob, jak se dá zastavit šíření epidemie. Očkování pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí, příkladem jsou pravé neštovice, záškrt nebo třeba dětská obrna.

"Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou," vysvětluje ministerstvo.

Kdy bude vakcína proti covidu-19 dostupná?

Podle ministerstva již Evropská agentura pro léčivé přípravky obdržela žádost o registraci pro dvě vakcíny. Stanovisko ohledně registrace by mohlo padnout během pár týdnů, nebude to ale před 29. 12. 2020, u druhé vakcíny pak 12. 1. 2021. Následně by mohly být vakcíny k dispozici i u nás.

Kdy začne očkování a kdo dostane vakcínu jako první?

Po registraci vakcín se může začít s distribucí. Ta bude probíhat postupně, právě proto jsou stanoveny skupiny, které budou očkovány přednostně. Jde zejména o seniory, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky.

Dostane se očkování na všechny?

Česko má podle ministerstva zajištěný dostatek vakcín pro všechny. Závazně jsou objednány dávky pro 5,5 milionu obyvatel, v záloze je možnost objednat pro dalších 10,6 milionu obyvatel.





Pro koho bude očkování vhodné?

Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé, nebudou tak alespoň zpočátku vhodné pro děti a těhotné ženy. "Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace," vysvětluje ministerstvo.





Kolik mě bude očkování stát?

Očkování proti covidu-19 bude bezplatné. Ministerstvo zdravotnictví také zdůrazňuje, že bude nepovinné.

Ohledně očkování se objevilo také velké množství zavádějících informací, které se ministerstvo zdravotnictví snaží uvést na pravou míru.





Není pravda, že bude vakcína nebezpečná.

Vakcína prochází celou řadou rozsáhlých klinických testů, které by měly odhalit případné vedlejší účinky. Až poté může být uvedena na trh. "Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh," uvádí ministerstvo.





Není pravda, že by vakcína způsobila nemoc samotnou.

Žádná z vakcín neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit a dostávat se do buněk. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby tvořil protilátky.





Není pravda, že by se infekce potlačila pouze dodržováním hygienických standardů.

I když je dostatečná hygiena zásadním faktorem, podle ministerstva nás už nyní pouze mytí rukou nespasí. Na snížení výskytu nemocí má vliv mnoho faktorů a klíčovou roli v případě covid-19 bude mít dle ministerstva právě očkování.

Podle ministerstva také není pravda, že by k vymizení viru stačilo promořit populaci. K zastavení šíření covidu-19 je podle odborníků potřeba dosáhnout 60 – 70% imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze podle ministerstva efektivně dosáhnout očkováním, samovolné promořování by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by také byl kolaps zdravotnictví.

Není pravda, že by vakcíny byly nebezpečné, protože obsahují škodlivé látky jako hliník nebo rtuť.

Ačkoliv se ve vakcínách objevují látky, jako je například hliník, nejedná se o množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus. Rtuť vakcíny neobsahují.





Není pravda, že by očkování nemělo význam pro ty, co nemoc prodělali.

Zatím není jasné, jak dlouho po prodělání nemoci vydrží post infekční imunita. Podle ministerstva rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou záležitost, jsou i případy, kdy člověk prodělal onemocnění dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkování vytváří robustnější a dlouhodobější imunitu.





Není pravda, že by očkování nemělo smysl, protože virus zmutuje.

Virus SARS-CoV-2 podle dosavadních výzkumů mutuje mnohem méně než například chřipkový virus. Pokud se navíc naočkuje dost lidí, zmírní se koloběh viru a tím i množství možností k mutaci.

