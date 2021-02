Od pondělí mohou začít očkovat i lékaři. My ale nemáme vakcíny, stěžují si

Od března se do očkování zapojí praktičtí lékaři, oznámil v pátek ministr zdravotnictví. Podávat vakcínu v ordinacích by mělo přes čtyři tisíce z nich. Praktici ale vyjádřili pochybnosti o tom, že od pondělí skutečně budou moci přiložit ruku k dílu. Chybí jim totiž vakcíny a injekční stříkačky. Bez nich mohou jen těžko očkovat.

Do očkování by se měli praktičtí lékaři zapojit už od 1. března, tedy od pondělí. Jak upozornil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), ne všichni budou ve svých ordinacích vakcíny podávat. Týká se to pouze těch, kteří se přihlásili.

"Ze zhruba pěti tisíc lékařů vyjádřilo zájem očkovat přibližně 3,5 tisíce," uvedl Blatný. Sdružení praktických lékařů (SPL) upřesnilo, že se jedná o více než čtyři tisíce praktiků. Ti jsou připraveni očkovat okamžitě. "Hrozí však, že jejich zapojení bude jen symbolické," obává se SPL.

"Praktikům chybějí vakcíny a injekční stříkačky. Nedostanou dokonce ani všechny vakcíny AstraZeneca, které byly původně určeny pouze pro použití v ordinacích praktických lékařů. Značná část dodávky této vakcíny nyní skončí v očkovacích centrech. Proto hrozí, že skutečné schopnosti a kapacity praktiků zůstanou nevyužity," vysvětluje sdružení.

Kolik vakcín praktici dostanou, závisí podle SPL na vůli jednotlivých krajů. Jak uvedl Blatný, s distribucí a očkováním v krajích budou pomáhat krajší koordinátoři. Ti budou mít přednostní právo stáhnout z distribuce vakcíny určené praktikům.

Praktici v této souvislosti varují, že jsou zde kraje, které o jejich zapojení vůbec nestojí. "Příkladem je Karlovarský kraj, (nejhorší epidemiologická situace v ČR v kombinaci s nejnižší proočkovaností), který oznámil, že se zapojením praktiků vůbec nepočítá a všechnu vakcínu AstraZeneca pošle do velkokapacitního očkovacího centra v KV Aréně," upozorňuje SPL.

"Pokud to myslíte s očkováním nejrizikovějších pacientů v našich ordinacích skutečně vážně, dejte pro ně v březnu 100 dávek vakcíny každému praktikovi zapojenému do očkování," vzkazuje vládě předseda sdružení Petr Šonka.

V silách praktiků je totiž velmi rychle naočkovat nejrizikovějších skupiny obyvatel a ulevit tak přetíženým nemocnicím. Praktici budou mít přístup do systému a uvidí, zda jejich pacienti už byli naočkovaní či jsou registrovaní.

"Praktický lékař také může podle svého rozhodnutí naočkovat pacienta, který je sice mladší, ale je závažně nemocný, má třeba chronickou chorobu. Pokud ho praktický lékař shledá rizikovým, může ho do systému zaregistrovat a naočkovat ho," dodal Blatný.

Podívejte se na celou tiskovou konferenci, kde ministr zdravotnictví hovoří o změnách v očkování od března: