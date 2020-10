Vědci: Lockdown je jediné řešení. Bez něj nás čekají velmi těžké Vánoce

Z matematických modelů vyplývá, že současná vlna epidemie covidu-19 ještě nedospěla k vrcholu. Píše to ve své analýze Centrum pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP), kde působí i několik odborníků z Akademie věd ČR.

Aby se zabránilo dalšímu masivnímu šíření a vysokým nárůstům novým případů, je nutné omezit mezilidské kontakty na minimum. "V praxi to znamená až sedmdesátiprocentní redukci kontaktů, omezení přítomnosti na pracovišti až o 60 procent, takřka bezvýhradné nošení roušek a dodržování dalších osobních ochranných opatření," říká výkonný ředitel BISOP René Levínský.

Opatření by měla být přísná alespoň natolik, jako tomu bylo v březnu. "Pokud by takto definovaný lockdown nastal včas (tedy co nejdříve), mohly by denní přírůstky zhruba v prosinci klesnout na úroveň kolem jednoho tisíce – v takovém případě a při kvalitním trasování by se mohly restrikce začít postupně uvolňovat," vysvětluje Akademie věd.

V opačném případě nás čekají vánoční svátky silně zatížené epidemií. Současná opatření totiž podle odborníků dostatečná nejsou, ačkoliv se může zdát, že už se nic dalšího zavřít a zakázat nemůže.

Ukázalo se například, že povinnost nošení roušek se sice blíží úrovni opatření na jaře, nicméně ochota lidí dodržovat to je podstatně nižší. Pokud vláda přísný lockdown nevyhlásí, není podle vědců šance na zlepšení v nejbližších týdnech.

"V nejlepším případě lze doufat v mírný pokles s dlouhotrvajícími několikatisícovými přírůstky a přetíženým zdravotnictvím," varuje Levínský. Vznáší se tak nad námi především hrozba kolapsu zdravotnického systému.

Okamžitý lockdown je navíc nejlevnějším řešením. "Dilema mezi zdravotním a ekonomickým pohledem je falešné. Stojíme před jinou otázkou – zda zaplatit nižší stovky miliard za lockdown hned, nebo nechat epidemii běžet dál a zaplatit vyšší stovky miliard později," tvrdí odborníci.