Odborníci varují! Tyto aplikace byste měli ze svých telefonů hned smazat

Jako příklad uvádí společnost Sophos aplikaci Flash On Calls & Messages, které také vystupovala pod názvem Free Calls & Messages, což naznačuje, že by měla umět zdarma volat a posílat zprávy. Když si jí ale po instalaci chtěl uživatel spustit, objevila se jen chybová hláška "Tato aplikace není kompatibilní s vaším zařízením".

Poté uživatele přesměrovala do obchodu Google Play na aplikaci Google Mapy. Závadná aplikace pak uživateli zmizí ze seznamu nainstalovaných aplikací. Podobně se schovávají i další programy, na které Sophos upozornil.

Pokud nezmizí ze seznamu aplikací úplně, alespoň se vydávají za jinou, to znamená, že se v seznamu objeví s jinou ikonkou a s jiným jménem. V seznamu se pak vydávají za "Update" (Aktualizaci), "Back up" (Záloha), "Time Zone Service" (Časová pásma) či za obchod Google Play.

Aplikace se vydávají například za čtečku QR kódů, program na úpravu obrázků či na nalezení ztraceného telefonu. Jediné, co ale dělají, je to, že lidem, kteří si je nainstalovali, se většinou přes celý displej zobrazují otravné reklamy.

Kompletní seznam problematických aplikací:

Flash On Calls & Messages

Read QR Code

Imagine Magic

Generate Elves

Savexpense

QR Artifact

Find Your Phone : Whistle

Scavenger - - - speed guard

Auto Cut Out Pro

Background Cut Out

Photo Background

ImageProcessing

Background Cut Out New

Auto Cut Out

Ikony, jaké aplikace používaly, najdete na stránkách společnosti Sophos.

Podle britského listu Daily Mirror byly všechny z obchodu Google Play odstraněny. Než tak ale obchod učinil, stihlo si je stáhnout 1,3 milionů uživatelů. Bezpečnostní firma také radí před instalací jakékoliv aplikace důkladně pročíst hodnocení a recenze ostatních lidí.