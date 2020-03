Přechozený koronavirus: Zanechá následky a poznám, že jsem ho měl?

To, že člověk onemocněl zrovna koronavirem, podle přednosty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jiřího Beneše prakticky nemá šanci poznat. Příznaky nemoci jsou totiž totožné jako nástup běžné chřipky. Většinu nemocných trápí zvýšená teplota, rýma, mírné bolesti v krku a občas také kašel. Podle Beneše je tak možné, že řada lidí koronavirus prodělala a ani o tom neví.

"Je možné ho přechodit, stejně jako třeba chřipku. Pro toho, kdo nemoc přechodí, je riziko jen velmi malé, pokud se jedná o zdravého člověka," řekl Beneš s tím, že koronavirus sám o sobě se prý zbytečně démonizuje. "Nejobvyklejší průběh onemocnění je mírný. Tím, že jsou momentálně všichni na karanténě, se to ani nepozná. Hrozba spočívá v infekčnosti dotyčného, pokud přichází do styku s oslabenými jedinci, seniory, lidmi s poškozením plic," dodal.

To, že člověk prodělává místo chřipky koronavirus, se podle Beneše dá rozpoznat jen velmi obtížně. Byl by k tomu zapotřebí test na Covid-19, ale vzhledem k tomu, že odběrová místa jsou zcela zahlcená, nedostane se na každého. Podle odborníka se nutně na všechny potenciální nakažené dostat ani nemusí. "Ten člověk samotný to vědět ani nepotřebuje. Informace o tom, zda je nebo není infekční, je zásadní pouze v případě, že pracuje s lidmi, jako jsou například senioři," vysvětlil Beneš.

Onemocnění může prokázat také specifická tvorba protilátek proti koronaviru, kterou odhalí speciální vyšetření. U určitého procenta lidí lze podle odborníků nemoc prokázat i dodatečně. Pokud máte pocit, že jste se koronavirem opravdu nakazili, nejlepší možný postup je jednat stejně, jako kdyby se o vás pokoušela chřipka. Lékaři radí odpočinek, dostatek tekutin a zejména klid. Právě stres a strach z nákazy podle Beneše funguje jako katalyzátor.

Pokud lidé trpí dalšími onemocněními, a to i chronickými, v případě nákazy koronavirem u nich může být průběh nemoci mimořádně těžký. "Jsou to lidé, kteří jsou vystresovaní, vyčerpaní a dostanou navíc vysokou infekční dávku. Obrovskému riziku čelí zdravotníci, kteří jsou vyčerpaní a dostávají obrovské infekční dávky, to je zhoubná kombinace i pro jinak zcela zdravého člověka. Je to patrné i na situaci v Itálii, kde onemocní a umírá obrovské množství zdravotníků. Jsou vyčerpaní a na pokraji sil," popsal Beneš.

Běžní lidé s běžným denním režimem, kteří nečelí takovému zápřahu jako zdravotníci, se však prý zbytečně stresují a pozorují na sobě neexistující příznaky.

"Lidé s teplotou 37° stojí tři hodiny ve frontách u lékaře, i když jim nic není. Při běžném vyšetření není možné Covid-19 rozeznat od chřipky. Mysli si to, že to máš, podle toho chraň sebe i ostatní, nepodléhej panice. Lidé, kteří se dožili dvaceti a více let, se setkali s x tisíci infekcemi a přežili. Přežijí tak jistě i koronavirus. To bych vzkázal hypochondrům," uzavřel Beneš s tím, že nejlepší obranou proti jakékoli nemoci je zachovat klid a zdravý rozum.

Zdravotní sestru z Thomayerovy nemocnice, která v neděli zemřela, nakazil pacient.