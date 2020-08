Odstřihli obec od světa. Lidé jsou bezmocní, úřady si přehazují vinu

V obci bydlí nejen starší obyvatelé, ale i pohybově hendikepovaní. Není tam obchod s potravinami, lékař ani hospoda, jsou tedy úplně odříznuti od světa. Náhradní dopravu ani v podobě mikrobusu se nepovedla Matějovu zajistit. Opravy mají trvat až do 9. září.



Kdo za situaci v Matějově může, není zcela jasné. Úřady totiž hází vinu jeden na druhý."Jedná se o akci investora, což je Krajská správa údržby silnic Vysočina. Oficiálně se obec dozvěděla o této akci rozhodnutím, které přišlo 5. srpna do datové schránky. Hned v pondělí pak začala celá uzavírka. Problém nastal, až když jsme zjistili, že jsme vyloučeni z jakékoliv autobusové dopravy. Proto jsme i podali odvolání, poslali dopis řediteli krajské údržby silnic i oslovili investora. Do dnešního dne ale nemáme žádné pozitivní vyjádření. Trpíme tím celá obec,“ řekl v pátek místostarosta obce Matějov Mojmír Sadílek.

Štáb TN.cz se proto zeptal firmy, která prý opravy realizuje, jak to v takových situacích chodí. "Pokud obecně přes obce vede objízdná trasa nebo je uzavírka v té obci, tak se k tomu obce vyjadřují. Můžou se vyjádřit buď kladně nebo záporně. To se poté dostane ke krajskému úřadu té dané oblasti a tam už vyhodnotí, jestli třeba to záporné vyjádření má nějaké opodstatnění. Kraj má ale největší právo v rozhodování. Můžou tedy vydat uzavírku i přes nesouhlas obce. Obcím se to nelíbí, ale bohužel se nedá nic dělat. Někudy se ta objízdná cesta vést musí,“ vysvětlil referent investiční výstavby Lukáš Beránek.

Firma ale nepotvrdila, že by s opravami v obci Matějov měla něco společného. Reportéři TN.cz proto obvolávali kraj. Nikdo o Matějovu mluvit nechtěl a prý tato situace není přímo v jejich kompetenci. Po několika hodinách se dostali alespoň k nějakému vyjádření.



"Nemůžu vám sdělovat informace. Je to v právním řízení. Na náhled do spisu byste museli prokázat právní zájem. Jediné, co vám mohu říci, je, že tu ve spisu máme stanovení obce, že souhlasí s uzavírkou. Poté bylo vydáno rozhodnutí o uzavírce a následně obec podala odvolání. O odvolání bude rozhodovat krajský úřad v rámci odvolacího řízení,“ řekl Lubouš Koubek z odboru dopravy na městském úřadu ve Žďáru nad Sázavou.



Na dotaz, proč nejdříve obce s uzavírkou souhlasila, se nám místostarosta Matějova také vyjádřil. "Snažíme se vědět o akci dopředu. U této akce jsme byli ze strany investora informováni, že bude rozdělena na dvě etapy, protože obce je uprostřed dvou etap. Bohužel jsme se dozvěděli až vlastně na poslední chvíli, že akce bude probíhat jen v jedné etapě,“ dodává Mojmír Sadílek.



Co na situaci říká matějovská obyvatelka, která je sama v invalidním důchodu a tím pádem nemůže ani řídit automobil, se podívejte v reportáži pod titulkem článku.