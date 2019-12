Odstup, Babiši! Václavské náměsti se už pomalu plní demonstranty

"Máme toho dost! Andrej Babiš si bere občany ČR jako rukojmí. Jeho problémy poškozují celou republiku. Trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů nemá v čele vlády co dělat," hlásí Milion chvilek na své webové stránce, kde je také možnost se prostřednictvím registrace k demonstraci připojit.



Cestujícím, kteří budou Václavským náměstím projíždět, demonstrující nemají v úmyslu nijak bránit v cestě, budou však rozdávat letáky s informacemi, proti čemu dnes stojí. Mají zájem primárně informovat o smyslu celé protestní akce. Na pondělí 16. prosince a čtvrtek 19. prosince "Chvilkaři" ohlásili další termíny protestů.



Pořadatelé protestní akce byli na sociálních sítích vyzváni, jestli z důvodu dnešní tragédie v ostravské nemocnici a z úcty k rodinám obětí nechtějí plánovanou demonstraci raději zrušit. To pořadatelé odmítli s tím, že protest je důležitým počinem a rozhodně se nejedná o žádnou oslavu, která by měla jakkoli zneuctit ostravské neštěstí.

Na přímý přenos z Václavského náměstí se můžete podívat zde:



"Demonstrace není oslava, je to vážná věc, adekvátně vážnosti tomu, co se v naší zemi děje. Společnost potřebuje naději. To, co se dnes stalo v Ostravě, je o beznaději. Budeme na to na Václavském náměstí reagovat," uvedli pořadatelé demonstrace na dotaz TN.cz ohledně možného zrušení celé akce.



"Myslíme na všechny pozůstalé a památku obětí uctíme dnes večer minutou ticha. Komunikujeme s policií a večerní demonstrace proběhne dle plánu," informuje Milion chvilek na sociálních sítích.

Premiér dlouhodobě tvrdí, že ve střetu zájmů není. "Někomu vadilo, že preference hnutí ANO jsou vysoké, a bylo potřeba je srazit, a hlavně dostat Babiše z politiky, proto vznikl Lex Babiš," nechal se před časem slyšet premiér. Tím, že převedl své firmy do svěřenských fondů, už podle něj žádný střet zájmů nemá.

Podle premiéra je i stíhání kvůli Čapímu hnízdu účelové. "Žádný dotační podvod se nestal,“ tvrdí Andrej Babiš.