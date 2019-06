'Okrádají zavražděného!' Poslanci žádají zrušení zdanění restitucí

Zástupci pěti politických stran oznámili svůj záměr podar stížnost Ústavnímu soudu (ÚS) na tiskové konferenci. Návrh, který podepsalo 62 opozičních zákonodárců, představil poslanec ODS Marek Benda. Poslanci prý chtěli dát přednost ústavní stížnosti 42 senátorů, proto tu svou poslali až po nich.

"Žádáme ÚS, aby věc projednal přednostně, aby bylo jasné do prvního zdanění, jakým způsobem s tím bude do budoucna naloženo," uvedl Benda s tím, že poslanecká stížnost zdůrazňuje jiné argumenty proti zdanění tzv. církevních restitucí, které prosadili poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD.

"My více akcentujeme hlubokou nespravedlnost, která je způsobena mezi církvemi, kde ty menší církve bez historického majetku zdaněním celé náhrady jsou zdaněny efektivně mnohem více než církev katolická. Pro tyto církve může mít toto zdanění rdousivý efekt," doplnil Benda.

"Zásadní aspekt, proč jsem se já osobně i většina poslaneckého klubu Pirátů k této stížnosti připojil, je to, že vláda udělala obrovský zásah do právní jistoty v ČR. Bez toho, aby se jakkoliv pokusila vyčíslit, že církevní restituce byly v minulosti nepřiměřené," sdělil poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný zopakoval argumenty, které vypočítali senátoři ve své stížnosti. "Útok na právní jistoty a změnu smlouvy bez souhlasu druhé strany považujeme za tak bezprecedentní, že je potřeba, aby se k tomu vyjádřil ÚS," prohlásil Výborný na tiskové konferenci.



Důvody TOP 09 představil předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek. "Rád bych zdůraznil, že kromě křesťanských církví, kde opravdu dochází k tomu, že jednou okradený je teď okradený i podruhé, se to týká také federace židovských náboženských obcí a v jejich případě to komunisti dotáhli do dokonalosti. Tady okrádají zavražděného, což je zločin, který musí posoudit ÚS," uvedl.

"Poslední dobou někteří politici mají pocit, že když vyhrají volby, dostanou se nad zákon, ale ono to tak není. Od toho je tu ÚS, aby je upozornil, že jsou mantinely právního státu, které se nepřekračují," kritizoval hnutí ANO a další strany poslanec STAN Jan Farský.

Před poslanci, kteří žalobu odešlou během čtvrtka, podali ústavní stížnost už senátoři, připojilo se k ní 42 zástupců čtyř politických stran. Kromě lidovců, kteří ji iniciovali a sbírali podpisy, jsou mezi nimi také členové ODS, ČSSD a uskupení Senátor 21.

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona 2. května. Církve by podle něj měly od příštího roku hradit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích.

Restituční zákon byl schválen za vlády premiéra Petra Nečase a počítal s tím, že církve dostano od státu nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013.