Mobilní operátor v problémech! Lidem strhává bezdůvodně kredit

Virtuální operátor Kaktus, který provozuje společnost T-Mobile, má podle svých zákazníků velké problémy. "Po aktualizaci a úpravách jejich automatizovaného systému přichází lidé o své peníze na dobíjecích kartách, které jsou jim strženy za služby, které nefungují," napsal do redakce TN.cz jeden z naštvaných zákazníků.

"Dobil jsem si dvě čísla. Každé z nich má aktivováno automaticky se obnovující datové balíčky a volání do ostatních sítí. Přišly mi SMS, že obě služby jsou opět aktivní. Bohužel je aktivována jen jedna z nich," vysvětluje zákazník a dodává, že kredit zmizel za oba balíčky.

Podle něj se navíc se společností nedá spojit, protože operátor nereaguje na žádné výzvy. Podobné komentáře zaplnily facebookovou stránku Kaktusu. "Jsem na tom úplně stejně," souhlasí s problémy Martin. " Před chvílí jsem si koupil balíček 200 minut. Peníze jsou odečteny, ale balíček naběhl jen 50 minut," zlobí se na facebooku operátora František.

Operátor o problému ví

Někteří zákazníci si navíc v minulém týdnu stěžovali, že už tři týdny nefunguje internetová samoobsluha ani mobilní aplikace. Samotný operátor o problémech ví, chyba nastala při úpravě interního systému, která neproběhla úplně podle plánu.

"Zákazníky jsme o plánovaném výpadku informovali předem prostřednictvím SMS a také na facebookovém profilu Kaktusu. Bohužel neproběhlo vše, jak bylo naplánováno. Objevila se řada technických problémů, kterých jsme si vědomi a každý den usilovně pracujeme na jejich odstranění," řekla na dotaz TN.cz Pavla Hobíková, mluvčí společnosti T-Mobile, pod kterou Kaktus spadá.

Nějvětší problémy se již podle Hobíkové podařilo vyřešit. "Již jsme opravili zobrazení zůstatku jednotek a platnosti balíčků v samoobsluze a aplikaci. Část zákazníků měla problém s přihlášením do samoobsluhy, i to je již opět funkční, stejně jako možnost dokupu balíčků na landing page. Věříme, že se příští týden vše vrátí do starých kolejí," vysvětluje mluvčí.

Operátor Kaktus komunikuje se zákazníky pouze prostřednictvím sociální sítě Facebook. Běžně vyřizují více než 11 tisíc dotazů zákazníků měsíčně. "Reagujeme na každý dotaz a věříme, že pro všechny zákazníky, kteří mají nějaký problém a nejsou spokojeni s fungováním služeb, najdeme řešení, se kterým budou spokojeni," dodala Hobíková.