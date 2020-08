Opozice v Bělorusku vyzvala k dalším protestům. Policisté sklopili štíty

Dav lidí se shromáždil nedaleko minské stanice metra Puškinskaja. Chtěli společně uctít památku Aljaksandra Tarajkouského, který tento týden zahynul během tvrdých policejních zásahů proti demonstrantům. Na místo, kde zemřel, pokládali lidé květiny. Informoval o tom slovenský web tvnoviny.

Lidé během protestu hlasitě vyzývali Lukašenka k odstoupení. Za to si někteří odnesli rány a modřiny. Objevily se dokonce spekulace o tom, že zadržené demonstranty bili a mučili. Někteří z protestujících nesli nad hlavou transparenty s nápisy "Ne násilí" a "Už žádné mučení".

[GRAPHIC CONTENT] Multiple hematomas. But at least they are alive. Meanwhile, Minister of Interior Karaev said on state TV that he takes responsibility and apologizes for the injuries of random people at the protests pic.twitter.com/3GmBACq7Zb

Běloruské úřady potvrdily v souvislosti s nepokoji dvě úmrtí. Jedním z nich byl právě Tarajkouský, který podle jejich slov zemřel následkem exploze výbušniny, kterou měl držet v ruce.

S tím nesouhlasí jeho blízcí. Aljaksandrova přítelkyně Elena Germanová v pátek navštívila márnici a konečně mohla vidět jeho tělo. Od smrti Tarajkouského v té době uplynuly už čtyři dny.

Germanová se domnívá, že jejího přítele zastřelili policisté. "V oblasti hrudníku jsem viděla stehy – zašitou díru, ale byl tam i černá modřina, malá, ale všimla jsem si jí. Jeho ruce a nohy byly úplně neporušené, bez jediné modřiny. Očividně ho trefili přímo do hrudi," tvrdí.

V sobotu se konal Tarajkouského pohřeb a v neděli v centru Minsku proběhne plánovaný "Pochod za svobodu". K němu vyzvala opoziční představitelka Sviatlana Cichanovská, kterou Lukašenko drtivou většinou porazil v prezidentských volbách. Běloruská opozice ji vnímá jako zvolenou vůdkyni země na přechodné období.

The only thing I can compare the atmosphere today to is football mad country that has just unexpectedly qualified for World Cup for the first time.



Its quite extraordinary given the violence of a few days ago and the fact Lukashenko has not yet left.... pic.twitter.com/BV8FEO5cup