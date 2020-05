OptikDoDomu vyšetří váš zrak a pomůže s výběrem brýlí. To vše u vás doma!

Teď ale tato ryze česká společnost přichází s další báječnou novinkou. Od června vám také vyšetří zrak. U vás doma – bez čekání a bez rizika nákazy.



Rodinná firma OptikDoDomu již více než 10 let šetří zákazníkům čas i peníze. Díky této unikátní službě se totiž nemusíte trmácet do kamenné oční optiky a tam ještě navíc čekat, než na vás přijde řada. OptikDoDomu přiveze bohatou kolekci dioptrických brýlí, kamkoliv si budete přát. Skutečně. V dočasnou oční optiku se může proměnit váš obývák, chalupa nebo kancelář. Z vašich nejbližších nebo známých se pak stanou designoví poradci. V klidu a pohodlí vám řeknou, které brýlové obruby vám sluší nejvíc.



Značkové dioptrické brýle za méně než 2 000 Kč

Oční specialista se navíc bude věnovat jen a jen vám. Rád zodpoví vaše otázky a doporučí také to, která z aktuálních akčních nabídek srazí už tak příznivé ceny dioptrických brýlí ještě níž.



OptikDoDomu si totiž nechává vyrábět brýlové obruby napřímo a podle vlastních návrhů. Proto má pod naprostou kontrolou nejen design a kvalitu, ale také cenu. Do té se díky promyšlenému konceptu nepromítají marže distributorů a překupníků. A když k tomu všemu připočteme opravdu výhodné slevové akce, kompletní dioptrické brýle můžete pořídit za méně než 2 000 Kč.



Právě teď totiž OptikDoDomu dává. Jak ji získat? Stačí si vybrat jakákoliv skla s úpravami a použít. Ale nákup neodkládejte. Tato fantastická akce platí jen do konce června.Mile budete překvapeni i rychlostí dodávky. OptikDoDomu má vlastní zábrusové centrum, a proto seZní to lákavě? Stačí vyplnit kratičký formulář a OptikDoDomu se vám brzy ozve a domluví si s vámi setkání.V začínajících horkých dnech přichází OptikDoDomu s opravdu žhavou novinkou. Od června k vám může dorazit nejen oční specialista s brýlovou kolekcí, ale také. Ten si na váš zrak posvítí ve zbrusu nové mobilní vyšetřovně.Už žádné ztrácení času v čekárnách. U OptikDoDomu si jednoduše domluvíte přeměření zraku přímo před vaším bydlištěm nebo kanceláří. Když si objednáte optometrické vyšetření v pojízdné vyšetřovně, ušetříte nejen svůj čas, ale také sev čekárně nebo od dalších zákazníků v kamenné oční optice. Vyšetření totiž probíhá v předem stanovenou dobu, a tak se zájemci o měření zraku nepotkávají. OptikDoDomu navíc velmi důsledně dodržuje preventivní hygienická opatření.Máte pocit, že hůř vidíte? Přestávají vám stávající dioptrické brýle vyhovovat? Objednejte si screening zraku v pojízdné vyšetřovně a dozvíte se pravdu o stavu vašich očí. A co víc! Na každého, kdo si nechá vyšetřit zrak u OptikDoDomu, čekáu této české společnosti. Chcete vědět více o mobilní vyšetřovně zraku? Sledujte stránky OptikDoDomu , kde postupně přibývají informace o této přelomové novince.