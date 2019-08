Ochranka nechtěla pustit do Lidlu postiženou s asistenčním psem

S otřesným jednáním ochranky v prodejně Lidl v Dobřichovicích se v sobotu měla setkat paní Dominika. Ta kvůli svému postižení využívá asistenčního psa, který jí pomáhá v každodenním životě. Členka ochranky ji ale měla dost nevybíravým způsobem zabránit ve vstupu do prodejny právě kvůli psovi. Situace se vyhrotila až do takové podoby, že se paní Dominika psychicky zhroutila. I když nemusí být postižení přímo vidět, asistenční pes je pro tyto lidi pomocníkem, který jim může zachránit život.

Paní Dominika je vážně nemocná a potřebuje pomoc asistenčního psa. Při nákupech se jí často stává, že se členové ochranky nechovají příliš důvěřivě, obyčejně ale po ukázání průkazky, na které je i to, že žije s postižením, problémy skončí. V sobotu se ale setkala s velmi nebezpečným chováním.

"Nikdy jsem nic podobného nezažila, a do Lidlu jsem dříve chodila ráda. Po dnešním zážitku se budu bát zkusit to znovu," napsala paní Dominika v úvodu své stížnosti. Žena pracující v ochrance ji kvůli psovi odmítla do prodejny pustit s tím, že vodící ani asistenční psi do prodejny nesmí. Paní Dominice navíc řekla, že jí očividně nic není.

Tím ale celá situace neskončila. "I když už mi z toho stresu bylo špatně, ještě jsem zvládla ji přesvědčit, ať mě dovede za manažerem prodejny," popisuje nepříjemný zážitek paní Dominika. Manažer potvrdil, že asistenční pes do prodejny může. Člověk by čekal, že tím nepříjemná situace skončí, ta se ale dále vyhrocovala.

Paní Dominika našla svůj vozík, který musela opustit a ve stresu v něm nechala i kabelku s peněženkou, sesula se vedle a snažila se ze stresu neomdlít. Zavolala i manžela, který jí přispěchal s nákupem na pomoc. I přes to, že je manažer do obchodu pustil, zmíněná členka ochranky je opět vyhledala a dále se s paní Dominikou o psovi přela.

"Ano, po nějaké době jsem začala být nepříjemná a když mě 'pronásledovala' po obchodě s papírem, zatímco mě manžel podpíral a mě tekly z očí slzy, protože mi bylo špatně, jsem na ní už začala i křičet, ať už mě nechá být," přiznává výbuch paní Dominika. Místo nákupu pak raději se svým manželem z prodejny odešla, s nalomenou psychikou pak bojovala celý den.

Svůj zážitek sdílela na profilu společnosti, která se paní Dominice omluvila: "Dobré odpoledne, velmi nás mrzí, co se Vám v jedné z našich prodejen přihodilo. Security personál pro nás zajišťuje externí firma a můžeme Vás ujistit, že ji budeme o tomto nepříjemném incidentu informovat. Za nás se Vám musíme ale rovněž velmi omluvit, že s Vámi bylo jednáno takovým způsobem a zajistíme, aby se to v budoucnu již neopakovalo."

"Jak už jsme uvedli na naší facebookové stránce, celá situace nás velice mrzí a ještě jednou se za ni omlouváme. V tomto případě se jednalo o pochybení jednotlivce. Do našich prodejen je sice z hygienických a bezpečnostních důvodů vstup se psem zakázán, asistenční psi však tvoří výjimku. O celé záležitosti jsme již informovali odpovědné kolegy, kteří se postarají o plošné proškolení zaměstnanců externí bezpečnostní služby, aby se obdobná situace již neopakovala," doplnila tisková mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

S podobným jednáním se přitom podle organizace Helppes setkala před několika týdny i jiná zákaznice s asistenčním psem. "Je nutné si uvědomit, že na mnoha lidech, kteří jako kompenzační pomůcku využívají oprávněně asistenčního psa, který jim může zachránit i život, jejich postižení viditelné není (osoby s PTSD, diabetici, epileptici, kardiaci, osoby s poruchou autistického spektra apod.). Právě pro tyto osoby je obdobné jednání velice nebezpečné a může to pro ně mít velmi závažné až fatální následky," vysvětluje ředitelka organizace Helppes Zuzana Daušová.

"Například člověk s PTSD či poruchou autistického spektra může dostat záchvat paniky a strachu, ve kterém je reálné nebezpečí, že vyběhne z obchodu přímo pod kola auta, u kardiaka či epileptika hrozí v takovýchto situacích vyvolání záchvatu, u diabetika prudké zvýšení – snížení hladiny cukru atp. – tedy vše stavy, které mohou člověka ohrozit i na životě. Minimálně pak, jako následek v obdobných případech, dochází ke zcela zbytečnému navýšení medikace, které je pro organismus vysokou zátěží," doplnila Daušová.