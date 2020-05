Padnou Smartwings? Cestovky varují před zdražením dovolených i letenek

Aerolinky po celé Evropě čelí výpadkům příjmů a bojují o přežití. Podobně je na tom i společnost Smartwings, která zajišťuje většinu letů z českých letišť v rámci Evropy. Pokud by padla, znamenalo by to podle cestovních kanceláří výrazné komplikace při cestách na dovolenou i jejich zdražení.

Řecko, Bulharsko nebo Egypt - destinace, do kterých se každoročně vydávají na dovolenou desítky tisíc Čechů. Letos je ale osud dovolených v zahraničí zatím ve hvězdách, letecké společnosti po celém světě totiž kvůli uzavřeným hranicím odstavily z provozu většinu letadel. A cestovní kanceláře čekají na to, kdy se začne létat.

"Momentálně jednáme s našimi partnery z řad leteckých společností. V Německu a v Rakousku se předpokládá, že by se měl letecký provoz obnovit někdy během června, možná na začátku července. Předpokládáme, že u nás to bude podobné," zamýšlí se mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

V České republice zajišťuje většinu leteckých spojení společnost Smartwings, ta se ale v tuto chvíli potýká s velkými existenčními problémy. Uzemněno má 95% své flotily.

"Společnost Smartwings se stejně jako ostatní letecké společnosti světa obrátila na stát s žádostí o podporu v situaci, do které se nedostala vlastní vinou," říká mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.

Na nich je zcela závislá řada cestovních kanceláří v České republice. Případný úpadek společnosti by znamenal komplikace pro většinu z nich.

"V případě, že by letecká společnost Smartwings nebyla, tak odhadujeme, že by mohly letní dovolené zdražit o 10 až 20%. A také by se nemuselo létat do všech destinací," varuje mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Existenční potíže mají i další aerolinky po celém světě. "Pro nás bude složité odhadnout, v jakém stavu se ty letecké společnosti nacházejí, zda nejsou před krachem stejně jako Smartwings. Anebo zda nám v polovině sezony neřeknou, že končí a my budeme mít klienty v zahraničí a nebudeme vědět, jak je dostat domů," maluje černý scénář mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Ve vzduchu také visí otázka, jak to bude s požadavky na hygienická opatření. "Je velmi důležité znát ta jednotlivá opatření a omezení v těch letadlech, na základě toho budou probíhat jednání právě o letových kapacitách," domnívá se mluvčí CK BlueStyle Jana Ondrejechová.

"Někde zaznělo, že by mělo být prostřední sedadlo volné, pokud si tohle představíme, znamenalo by to snížení kapacity v letadle ze 180 například na 120 míst, to znamená zvýšení ceny letenky o 50%," předpovídá mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.

Cestovky vládu o pomoc pro Smartwings požádaly. "Pan ministr Havlíček uvažoval o tom, že by to stát mohl koupit za korunu, za žádnou 1,5 miliardy, jak v mediálním prostoru někdo říká. Podstatné je, s čím přijde pan Havlíček a budeme to nějakým způsobem posuzovat, ale není to teď úplně na stole," říká premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr průmyslu počítá s tím, že by stát aerolinky stabilizoval a za několik let například znovu prodal. Dá se očekávat, že ve vládě kvůli tomu bude ještě rušno. Podle místopředsedy kabinetu Jana Hamáčka (ČSSD) totiž není návrh na vstup státu do společnosti na stole.