Pandemie Covid-19 povede k vlně poškození mozku, varovali vědci!

Experti z UCL ve studii publikované minulý týden našli spojení mezi nákazou, která aktuálně drtí celý svět a neurologickými komplikacemi - například mozkovými mrtvicemi, poškozením nervů či potenciálně smrtelnými záněty mozku. A to i u pacientů, u nichž se neprojevily závažné respirační potíže běžně spojované s touto nemocí.

"Měli bychom být obezřetní a hlídat, zda se tyto komplikace neobjeví u lidí, kteří Covid-19 prodělali," cituje americká CNN jednoho z výzkumníků Michaela Zandiho. Podle něj se teprve ukáže, "zda se objeví epidemie poškození mozku spojená se současnou pandemií."

Vědci upozornili, že budou nezbytně potřeba navazující studie, aby bylo možné pochopit dlouhodobé neurologické následky současné pandemie.

Výsledky zkoumání podkládají experti 43 pacienty ve věku od 16 do 85 let, kteří byli do londýnských nemocnic přijati s potvrzenou nákazou nebo podezřením na ni v dubnu a květnu.

Mezi nemocnými vědci napočítali deset případu "dočasné mozkové dysfunkce" a delíria, 12 zánětů mozkové tkáně, osm mrtvic a osm poškození nervů.

U většiny pacientů s mozkovým zánětem vědci objevili vzácnou diagnózu se zkratkou ADEM, která je potenciálně i smrtelná. Před pandemií londýnský výzkumný tým registroval jednoho pacienta s ADEM za měsíc, během studie to byl jeden případ týdně.