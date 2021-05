Papež František dostane nový papamobil, bude na elektřinu

Papež se ve čtvrtek setkal s Henrikem Fiskerem a Geetou Gupta-Fiskerovou, zakladateli kalifornského startupu Fisker s elektrickými automobily, kteří mu poskytli ukázky vozidla, které plánují dodat koncem příštího roku.

Elektromobil bude postaven na platformě SUV Fisker Ocean, jehož uvedení do výroby společnost plánuje v roce 2022. "Inspirovalo mě, když jsem četl, že papež František je velmi ohleduplný k životnímu prostředí a znepokojují ho dopady změny klimatu na budoucí generace," uvedl v prohlášení Henrik Fisker.

Spojení s papežem bylo učiněno prostřednictvím "společného přítele, který schůzku zorganizoval," uvedl Fisker pro NBC News v e-mailové komunikaci. Toto je druhé vozidlo s nulovými emisemi, které papež pocházející z Argentiny obdrží. Japonská automobilka Toyota loni dodala speciálně upravenou verzi svého vozidla Mirai poháněného vodíkovým palivovým článkem.

