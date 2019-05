Pas nebo občanka? Tohle si před cestou na dovolenou hlídejte!

Po Evropě sice mohou Češi už nějakou dobu cestovat jen s občankou, přesto je moudré si předem ověřit, jak to je v té které zemi.



Nemluvě o tom, že doklad totožnosti nemusíte třeba ukázat přímo na hranici, ale kdykoli vás o něj může požádat například policista. A ten se s platební kartou na vaše jméno nebo řidičákem opravdu nespokojí.

V těchto zemích stačí při cestování jen platná občanka:

A i když v rámci Schengenu hraniční kontroly obvykle nejsou, některé země je v nedávné době znovu zavedly.

Jak na stránkách varuje Evropské komise, hraniční kontroly od 12. května o dalšího půl roku prodloužilo Německo (pozemní hranice s Rakouskem), Rakousko (pozemní hranice s Maďarskem a Slovinskem), Dánsko (veškeré hranice s Německem - může být rozšířeno), Švédsko (zatím neupřesněno) a Norsko (všechny hranice se zvláštním zaměřením na lodní dopravu s Dánskem, Německem a Švédskem). Francie hraniční kontroly bez bližšího upřesnění znovu zavedla od 1. května až do konce letošního října.

Všechny země dočasné kontroly zdůvodňují vesměs stejně - bezpečnostní situací, hrozbou terorismu, migrací, zajištěním veřejného pořádku. Podrobné informace najdete ZDE.

Proto by všichni cestovatelé včetně Čechů měli s možností kontroly počítat a mít cestovní doklad po ruce. "Rovněž připomínáme, že už rodiče nemohou mít děi zapsané v pasu a že děti do 15 let věku potřebují vlastní cestovní doklad," řekl TN.cz mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček.

Pokud pár dní před cestou na dovolenou zjistíte, že cestovní pas vám propadl, nemusíte panikařit. Můžete si ho totiž vyřídit zrychleně - buď do pěti pracovních dní nebo do 24 hodin.

V takovém případě ovšem musíte počítat s tím, že se vám dovolená pořádně prodraží. I při vyřizování pasu běžným způsobem (do 30 dnů) se platí šest stovek (u dospělého) nebo sto korun (u dětí mladších 15 let).

Expresní pasy jsou nicméně ještě o dost dražší - ten "pětidenní" vyjde dospělého na tři tisíce, dítě na tisícovku. A pas do druhého dne stojí ještě víc - dvojnásobek toho, co ten pětidenní.

Zbystřit byste měli i v případě, že vám cestovní pas sice ještě nepropadl, ale jeho platnost už se chýlí ke konci. Některé země totiž vyžadují, aby vám cestovní doklad platil ještě nějakou dobu poté, co na dovolenou přijedete. Ideální je půlroční rezerva.

A poslední důležitá věc - zatímco dětem do 15 let věku platí cestovní pas pět let, dospělým dvakrát tak dlouho. Podrobné informace o cestovních dokladech najdete na stránkách ministerstva vnitra.