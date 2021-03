Pavel Novotný po 18 letech končí v ODS. Zachovala se k němu prý uboze

Syn baviče Petra Novotného Pavel je jednou z nejvýraznějších tváří ODS. Ve straně je od roku 2002 a nyní je starostou pražské části Řeporyje. Nyní se ovšem rozhodl, že po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny ODS opustí.



Ve vyjádření zveřejněném na sociální síti Twitter oznámil, že důvodem je především chování strany vůči jeho osobě. "Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity. Je mi to líto," uvedl starosta Řeporyjí. "Já jsem si uvědomil, že si mě ODS nezaslouží," dodal.

Vytm si, e pi pln cizm lidem vci, kter mm ct nejdve mstnmu sdruen, fovi regionu atd. Nen to slun vi stran a kamardm na oblasti a v regionu. Mam toho moc prost. U to pst a kat nikomu nebudu, nechci nm ubrat hlasy, kdyby se to rozkiklo. pic.twitter.com/Fvvh87Q8cl — Pavel Novotn (@PavelNovotnak) March 17, 2021



Novotný se v poslední době snažil dostat na kandidátní listinu ODS pro volby do Poslanecké sněmovny. To se mu ale nepodařilo a podle Novotného za to může jeho netradiční vystupování. "Snažím se nelhat, říkat věci tak, jak je cítím a na formu s**u, protože jsem jen kluk z vesnice a již jak mi bylo přikázáno bez politických ambic mimo volební obvod Praha Řeporyje, takže se nežinýruju už vůbec. Jiný nebudu, nezměním se, nebudu si hrát na něco co nejsem," napsal Novotný.

Anketa Prospěje ODS odchod Pavla Novotného? Ano, nehodil se tam 75 27 hlasů Ne, pro stranu byl užitečný 25 9 hlasů Hlasovalo 36 lidí.

Mezi důvody k odchodu zmínil také europoslance Jana Zahradila, se kterým má dlouhodobé spory. Oba totiž stojí na jiné části politického křídla strany. Novotný je zástupcem liberální a Zahradil konzervativní části.

Novotný se pustil také do další kolegyně, senátory Miroslavy Němcové. Ta loni v rozhovoru pro Blesk řekla, že Novotný na Sněmovnu nemá. "Myslím, že se našel v komunální politice, že tam má výsledky, baví ho to, ale práce ve Sněmovně vyžaduje skutečně trochu jiná povahová ustrojení, musíte být trpělivější, musíte si zvyknout na to, že některé věci jdou hodně pomalu, kdežto na radnici rozhodnete a jde to většinou rychle," řekla Němcová.

"Mirka je obrovská autorita pro mě. Když mi vzkáže, že nemám na Sněmovnu, musí to být pravda. Nebo měl bych to brát hodně vážně. Nefňukat, že to byla prasárna nevídaná ve straně od ní a vzít si to k srdci. Čekal jsem, že se k tomu nějak postaví, ale nic. Je pevná," napsal Novotný.

Němcová svá slova prý špatně nemyslela. "Ve svém vyjádření jsem v minulosti chválila to, jak vede pan starosta Novotný radnici, jak je úspěšný. Mluvila jsem o rozdílu mezi akčností komunální politiky a jiným stylem práce ve Sněmovně. Mrzí mě, pokud jsem se pana starosty dotkla. Nebyl v tom špatný úmysl, omlouvám se mu," uvedla Němcová pro TN.cz.

ODS se do voleb spojila s dalšími stranami. Průzkum pro ně vypadá slibně. Podívejte se na reportáž: