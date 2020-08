Pekelné horko. V Údolí smrti naměřili nejvyšší teplotu na Zemi za 100 let

V neděli byly teploty v kalifornském národním parku Údolí smrti téměř pekelné. Naměřili tam 54,4 stupňů, což představuje rekord na celé Zemi. Odborníci musí tento údaj ještě ověřit a pokud se potvrdí, bude se jednat o nejvyšší naměřenou teplotu od roku 1913.

Právě v roce 1913 byl podle CNN zaznamenán historický rekord 56,7 stupňů Celsia a i v tomto případě byla žhavá teplota naměřena v Údolí smrti. Svůj název si národní park ve východní Kalifornii skutečně zaslouží. Jedná se o nejsušší a nejteplejší místo v celé Severní Americe.

Západ Spojených států od Arizony až po americko-kanadskou hranici v těchto dnech čelí vlně veder. Tuto oblast v létě obvykle sužují tropické bouře, nicméně letos si dešťů moc neužila. Většina území USA tento rok zažívá ohnivé léto. V sedmi státech na východním pobřeží byl nejteplejší červenec v historii.

"Když vyjdete ven, je to jako by vám do obličeje foukalo několik fénů. Je to jako být v peci, všude kolem vás je horko," popsala pro BBC aktuální podmínky v Údolí smrti Brandi Stewartová, která v národním parku žije a pracuje.

Extrémní teplo je pro lidské zdraví škodlivé a nebezpečné. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vlny veder mají na svědomí více úmrtí, než kterékoliv jiné extrémní počasí. Lidské tělo na ně reaguje dehydratací, křečemi, úpalem, případně i zhoršením onemocnění dýchacích cest, ledvin, srdce a cév.