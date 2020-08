Pendolinem až do Varů a Chebu. Novinky chystají i další dopravci

České dráhy se rozhodly rozšířit spojení pendolinem do Karlových Varů a Chebu. První spoj by sem měl zamířit už v září. Novinky ale chystají i další dopravci - Leo Express a RegioJet.

"Jsem rád, že se nám podařilo společně s Karlovarským krajem najít takový model provozu, který umožní zavedení přímého velmi rychlého spojení lázeňské metropole nejen s Prahou, ale také s Pardubicemi, Olomoucí a celou hospodářskou oblastí na severní Moravě,“ těší náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Ješetu.

Pendolino zatím pravidelně jezdí do Ostravy, Olomouce, Pardubic, Prahy a jednou denně i do Košic. Nová trasa mezi severní Moravou a Karlovými Vary zabere bez přestupu sedm hodin.

Pozadu ovšem nezůstává ani konkurence. RegioJet totiž od srpna vypravuje vlaky do Budapešti se zastávkami v Brně a ve Vídni. "Je to konec drahého cestování vlakem mezi Českou republikou, Maďarskem a Rakouskem," má jasno majitel RegioJetu Radim Jančura. O jízdenky je velký zájem, během prvních deseti dnů předprodeje jich lidé nakoupili deset tisíc.

Do konce září také zůstanou na trase vlaky do Chorvatska a Slovinska, se kterými dopravce počítá i příští rok. "Všechny spoje, co zatím odjížděly, tak byly v podstatě vyprodány," potvrzuje tiskový mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Dále firma plánuje posílení spojů na trase Praha - Brno v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách.

"Od prosince pak připravujeme rozšíření počtu spojů do Maďarska a jednáme o spojení do Polska a na Ukrajinu. V souvislosti s tím jsme pořídili 19 dalších vozů pro dálkové vlaky," nastiňuje další plány RegioJetu Ondrůj.

Všechny své vlakové linky po koronakrizi zprovoznila společnost Leo Express. Ta se v současné chvíli snaží nastartovat turistický ruch pod iniciativou Zachraňme turismus.

"Již v průběhu srpna bude spuštěno online tržiště, do něhož budou zapojeni jak hoteliéři, cestovní kanceláře, provozovatelé zážitků a další, tak silné komerční firmy, které budou ke svým produktům přidávat vouchery právě na podporu turismu. Leo Express je součástí tohoto projektu a lidé si tak i díky němu budou moci zpříjemnit své poprázdninové cestování," vysvětluje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Dále firma podle slov Sedlaříka jako první český dopravce nabízí cestujícím možnost kompenzovat uhlíkovou stopu. Když přispějou drobnou částku v řádech korun, Leo Express nechá vysadit aleje dubů.

Firma se i nadále obává pandemie Covid-19 a zavádí tak ve vlacích další opatření. "Jako novinku přidáváme na palubu další ochranu proti koronaviru, všichni cestující mají k dispozici roušky zdarma, u všech dveří instalujeme automatické dávkovače na dezinfekci a před nástupem cestujících je každé sedadlo dezinfikováno," vypočítal Sedlařík.

Redakce oslovila i společnost Arriva, ta prý ale žádné novoty aktuálně nechystá.

Dopravci spoje dezinfikují už od jara. Více v reportáži: