Francie zakázala pesticidy kvůli smrti včel. V Česku se užívat smí

V květnu minulého roku zakázala Evropská unie používat tři pesticidy, které mohou za úhyn včelstev - klothianidin, imidacloprid a thiamethoxam. Ve Francii k tomu však přidali ještě dva - thiacloprid a acetamiprid.



Omezení v ČR

"Další omezení použití prvních tří zmíněných učinných látek z řady neonikotinoidů bylo odhlasováno v Bruselu v dubnu 2018 pro omezení použití výhradně do uzavřených prostor, kterými jsou například skleníky. Tato omezení tak platí i v České republice. V případě účinných látek thiacloprid a acetamiprid bude ČR následovat podnět od Evropské komise, v současné době jsou obě látky povolené," uvedl pro TN.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.



K čemu slouží neonikotinoidy?



I přes úplná zrušení či omezení zemědělci látky potřebují. K čemu vlastně jsou? "Neonikotinoidy jsou přípravky, které slouží hlavně k moření osiv slunečnic. U nás ty škody ještě nejsou tak veliké, ale ve Francii či Belgii jsou až 30% úhyny včelstev," řekl pro TN.cz místopředseda českého svazu včelařů Miloslav Peroutka.







Tyto pesticidy napadají centrální nervový systém hmyzu a včely následně ztratí paměť. "Včely, které nemohou najít cestu zpět do úlu, rychle zemřou. Zjistilo se však, že pesticidy ovlivňují také motýly, ptáky a jiný opylující hmyz," píší Včelařské noviny.



Úhyn včel



Peroutka ze Svazu včelařů dodává, že úhyn je u nás malý. O včely je dobře postaráno, o čemž svědčí další fakta. "Úhyn je zde tak 10 %, což je v normě. My, v České republice máme včelařů dostatečné množství. Máme zhruba 55 tisíc chovatelů včel a jsme na třetí, co se týká hustoty včelstev na kilometr čtvereční. Je to něco málo přes osm včelstev na kilometr čtvereční," upřesnil to Peroutka.







Ochránci životního prostředí mají ze zákazu pesticidů radost, ale zemědělci mají obavy. Nemají teď žádnou alternativu, jak chránit plodiny před napadením škůdci.