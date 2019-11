Petra Němcová předčasně porodila! Popsala strach o život dítěte

"Je to kluk! Naše tváře zalily slzy radosti a vděčnosti, protože jsme u nás včera konečně přivítali našeho malého anděla. Rozhodl se, že dorazí nečekaně ve 34. týdnu. Stalo se to uprostřed noci v odlehlé oblasti obklopené přírodou. Narodil se během bouře, ve které jsme téměř porodili předčasně narozené dítě v autě, když jsme jeli do nejbližší nemocnice," napsala Petra Němcová na Instagramu.

Modelka popsala, že "cítili bezpodmínečnou lásku a milost". Prožili ale chvíle strachu. "Od 15. listopadu to byla intenzivní cesta po různých nemocnicích, modlitby za uzdravení našeho dítěte a přání, aby bylo silnější a zdravější, ale po celou dobu jsme se cítili božsky vedeni a podporováni mnoha anděly, kterým jsme nekonečně vděční," popsala modelka dramatické okamžiky.





Petra Němcová také v dojemném příspěvku přiznala, proč s oznámením radostné novinky čekali. "Nechtěli jsme, aby se kdokoliv strachoval, dokud naše miminko nebylo v pořádku a mimo nebezpečí," přiznala. Novopečení rodiče si syna, jehož jméno zatím nezveřejnili, už odvezli z nemocnice domů. "Náš krásný chlapec je s námi, v bezpečí a míru, ochráněný a milovaný," doplnila modelka.

Chlapeček se narodil pouze 4 měsíce po svatbě Němcové a podnikatele Benjamina Larretcheho. Obřad proběhl na netradičním místě - ve Skalní katedrále v Sedoně v americkém státě Arizona. Více najdete zde.

Němcová tak prožívá šťastné období. Pravou lásku dlouho hledala, protože o jednu za tragických okolností přišla. V roce 2004 zemřel její snoubenec, fotograf Simon Atlee (†33), který tragicky zahynul při tsunami na jejich společné vánoční dovolené v Thajsku. Modelka tehdy přežila jen zázrakem. Při tragédii zemřelo přes 300 tisíc lidí.





