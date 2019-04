Piráti letěli na Tchaj-wan. Cestu zaplatí Pražané, zuří opozice

"Pusťte nás na ně" - s tímto sloganem vplouvali na pražský magistrát Piráti. Sami teď ale čelí kritice za vystavený účet za březnové zahraniční cesty. "Praha není cestovní kancelář, takže jakmile jsme se dozvěděli, co se vlastně stalo, tak jsme prosadili změnu, to znamená o všech cestách bude rozhodovat rada," řekl Jan Čižinský (Praha sobě).

Vlnu nevole zvedla především zahraniční cesta na Tchaj-wan, kam se s primátorem Zdeňkem Hřibem zadarmo dostala i jeho manželka, dále předsedkyně pirátských zastupitelů Michaela Krausová a zároveň její přítel a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Podle účastníků cesty šlo především o nalákání turistů do Prahy. "180 tisíc Tchajwanců přiletí každý rok a podařilo se nám tam udělat reklamu na hlavní město Praha za desítky milionů korun, a přitom ta cesta nestála daňové poplatníky ani korunu," tvrdí Michálek.

"Lze opravdu s úspěchem pochybovat, že by takto masové množství turistů přijelo do České republiky jen na základě jedné cesty politika do Tchaj-wanu," uvedl ekonom Štěpán Křeček. "Není úplně pravda, že to Prahu nebude nic stát, Praha se bude muset ve stejném rozsahu postarat o delegaci, která v budoucnu přijede z Tchaj-wanu," říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Zajišťování přímých letů mezi třeba Tchaj-pejí a Prahou, to se dělá úplně jinak, není to kompetencí primátora Prahy, to je jenom taková jednoduchá výmluva, jak obhájit cestu pro svou manželku, kamaráda ze Sněmovny a jeho milenku," vyjádřil se Petr Stuchlík (ANO).

Většina opozičních, ale i koaličních politiků poukazuje především na to, že Piráti jdou ve šlépějích bývalé pražské koalice, kterou za podobné manýry v minulosti kritizovali. "Přibližujeme se tím stylu předchozí rady paní Krnáčové," říká Pospíšil.

"Právě Piráti řekli, že budou všechny věci dělat jinak," upozorňuje Patrik Nacher (ANO). "Je nutné hodnotit celý ten rok v průměru, ne si vybrat jeden měsíc," vyjádřil se primátor Zdeněk Hřib. Někteří pražští zastupitelé navíc poukazují na to, že by se koaliční zástupci měli zaměřit na vážnější problémy - třeba na dopravu v hlavním městě.