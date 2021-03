Plaga představil plán návratu dětí do škol: střídání žáků a testy

Školy by se mohly otevřít 12. dubna. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl ve čtvrtek opozici, že je na to jeho resort připravený. Ve hře je i datum 19. dubna. Definitivní rozhodnutí ale stojí na ministerstvu zdravotnictví.

Plaga chce, aby se co nejrychleji vrátil celý první stupeň. Podle původního plánu měla přijít řada pouze na první a druhé ročníky a deváťáky. Platit budou přísná opatření. "Obsahem jednání bylo představení návratových plánů ministerstva školství. Scénáře a priority jsou stanoveny od konce října, je ale potřeba je aktualizovat. To se týká třeba žáků devátých ročníků. Je nutný návrat všech žáků prvního stupně, nejenom prvního a druhého ročníku," řekl ministr televizi Nova.

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnech. Stejně to před úplnou uzávěrou krátce fungovalo i na podzim. "Týdenní rotace na prvních stupních redukují riziko více než prosté odečtení poloviny žáků. Tento systém může pomoct návratu dětí do škol," uvedl Plaga.

Usednutí do lavic po několika měsících bude podmíněno pravidelným testováním učitelů i žáků. "Stále platí, že ve školách by se testovalo antigenními testy dvakrát týdne. Chceme, aby se více rozšířila metoda PCR testování," předeslal šéf resortu školství.

Rovněž chce nahradit roušky povinnými respirátory, z jejichž nošení mají sice děti výjimku, kvůli mutacím koronaviru je ale Plaga považuje za bezpečnější.

Opoziční politici označují jednání s ministrem za úspěšná. "Na rozdíl od včerejšího poněkud absurdního jednání s vládou to dnešní s ministrem školství bylo výrazně konstruktivnější. Je potěšující, že jsme s panem ministrem našli shodu ve většině stěžejních bodů: skupin žáků, které by se do škol měly vracet přednostně, urychlení očkování učitelů a distribuci ochranných prostředků do škol," napsal pirátský předseda Ivan Bartoš na facebooku.

"České školy jsou zavřené nejdéle z celé Evropy. V minulých dnech jsme představili plán bezpečného návratu dětí do škol a na základě diskuzí s odborníky jsme stanovili datum 12. dubna. Dnes nás ministr Plaga ujistil, že ministerstvo školství je na návrat dětí v tomto termínu připraveno," uvedla koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Na plány ministra školství bude ještě muset kývnout ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ten znovuotevření škol podmiňuje výrazným zlepšením epidemické situace. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden přiznal, že vláda netuší, kdy se žáci vrátí do lavic.

