Po smrti mámy na mě kašlal a nechal trpět, zaútočil Harry na Charlese

Princ Harry a vévodkyně Meghan pokračují s praním špinavého prádla. Po třaskavém rozhovoru připravili s Oprah Winfreyovou rovnou dokument, který se věnuje duševnímu zdraví. Harry po dlouhé době promluvil o smrti své maminky lady Diany.

Jeho ostrá slova míří především proti princi Charlesovi, upozornil portál The Sun. Ten se k němu prý po Dianině tragické nehodě obrátil zády a nechal ho "máchat se v utrpení". Lhostejný měl být i zbytek královské rodiny.

"Když jsem byl mladší, můj otec mi říkal, vlastně i Wiliamovi, že když si to musel prožívat on, tak to budeme muse vydržet i my," narážel Harry na to, že princ Philip (jeho dědeček a Charlesův otec, pozn. red.) nepřipravil Charlesovi úplně nejkrásnější dětství. Roli hrála i přísná pravidla královského dvora.

"To ale přece nedává žádný smysl. Že někdo v dětství trpěl, neznamená to, že musí trpět i jeho děti. Právě naopak. Pokud jste si prošli jakýmkoliv utrpením, měli byste udělat všechno proto, abyste před něčím podobným svoje děti ochránili," popsal princ zklamání nad Charlesovým přístupem.

Harry prohlásil, že neustálé upozaďování tragické smrti princezny Diany patří k důvodům, proč loni na jaře opustil královskou rodinu. Pět let dochází k psychiatrovi a doufá, že se mu konečně povede s ránami osudu vyrovnat.

Harry v rozhovoru s Oprah Winfreyovou řekl pravý důvod, proč opustil rodinu: