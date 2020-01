Po zdravotní kontrole uvízla v Číně skupinka Čechů! Zrušili jim let

Asi deset Čechů uvízlo na letišti v čínské Urumči poté, co tam mělo letadlo mířící z Číny do Evropy mezipřistání. Redakci TN.cz se ozval jeden z pasažérů a vše popsal. Po kontrole lékařů kvůli případné nákaze čínským koronavirem čekali na palubě letadla několik na vzlet. Let byl pak zrušený.