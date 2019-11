Jaká bude zima podle přírody? Myslivec a zahrádkář to prozradili

V přírodě existuje spousta jevů, ze kterých lze s větší či menší pravděpodobností usuzovat, jestli budeme v zimě chodit v košili a nebo v kožichu. Stačí se prý dívat kolem sebe, jaké chování mají zvířata a rostliny.

Odborníci tvrdí, že zvířecí instinkt je většinou neomylný. "Mezi kolegy myslivci vždy na podzim pozorujeme, kdy a jakou intenzitou se přebarvuje spárkatá zvěř. Srnčí mění srst z letní na zimní, my tomu říkáme, že líná, a když o zvířeti víme i další faktory jako stáří, výživový stav a kondici, tak lze usoudit, že nástup zimy bude např. časný a bude ta zima tužší celkově," říká člen Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Mezenský.

Zoolog by ale prý namítal, že línání zvěře se řídí hlavně intenzitou slunečního světla a úhly paprsků, takže jde spíše o podružný faktor. Zkušenosti lidí pohybujících se pravidelně v přírodě mluví jinak. "O veverkách mě napadá, že se říká, že pokud si v podzimním období schovává větší zásoby na zimu, tak bude zima tuhá. Ale zase kdo má čas sledovat veverku pravidelně a počítat, jestli si schovala třeba 5 nebo 8 žaludů. Já se domnívám, že to ta příroda zařídila tak, aby měla vždy 8 žaludů, když je teda sežene," myslí si myslivec.

I u mravenců lze sledovat, jak se chystají na zimu. Přestanou být aktivní, což je podle Mezenského logické. "Když udeří mrazy, přece ten bezobratlý nebude lítat po lese a shánět potravu," dodává s úsměvem.

"Ještě se mluví o včelách. Kdyby žily jen ze svého, co si v létě nasbírají a našetří na zimu, tak by se to odhadnout i dalo. Ale vezměte si, že prakticky veškerý med, který si včely vyprodukují, tak jim lidé seberou. Poté jim v srpnu dají roztok cukru ve vodě, aby se nakrmily a aby si nasbíraly na zimu, takže oni nemají v úlu to, co poctivě sbíraly celé léto, ale to co jim připravil člověk. Ale u divokých včel, kdybyste zjistili, že mají veliké zásoby a třeba i zateplují, tak by to mohlo značit tužší zimu, ale u těch domácích to neplatí,“ popisuje člen zahrádkářského svazu Ivan Dvořák.

Zvířata ale nejsou jediným faktorem, který nám signalizuje podobu zimy. Napovědět nám může i časné padání listí nebo množství plodů na stromech a keřích. Má-li žalud hodně bratrů, zima bude dlouhá. Některým pranostikám je ale lepší se úplně vyhnout, nejsou totiž příliš orientační, co se zimy týká. Jako např. „čím více má cibule sukének, tím bude zima tužší.“ "Cibule, která vyrostla v roce, kdy byl vlhčí červenec a suchý srpen má těch suknic více než ta, kterou na konci vegetace postihnou větší srážky,“ vysvětluje Dvořák.

Pranostika už ale neříká, jak je to s cibulí dovezenou z jiných zemí. Takže si musíte sehnat jedině českou zeleninu.

Napovědět vám ale může i vzhled růží v záhonech. Hezké růže v létě údajně znamenají pěkný podzim a pozdní příchod zimy a naopak.

V posledních 8 až 10 letech podle Jiřího Mezenského příroda sama neví, jakým způsobem se rozhodne, že tu zimu zařídí. O to je pro nás těžší číst z přírody. Jinak se totiž bude chovat u Znojma na jižní Moravě a jinak zase u Trutnova v Podkrkonoší.

"Jde tedy o pomocné jevy, které když se splní, tak každý člověk říká, ano to jsem říkal, a když se to náhodou nesplní, jde o anomálie a celkové oteplování planety. Když se spojí všechny známé faktory, odbornici se na počasí shodují,“ povídá Jiří Mezenský.

Letos se tedy odborníci shodují v tom, že půda nezmrzne a může tak vsakovat dostatek vody pro jarní vegetaci. "Vzhledem k tomu, že už je závěr listopadu a ještě nebyly žádné mrazy, tak se nedá moc předpokládat, že by přišlo nějaké náhlé ochlazení. Tak si myslím, že do Vánoc určitě nebude nijak moc chladno,“ vysvětluje pěstitel Ivan Dvořák. "Myslím, že do Vánoc se moc zimy neukáže, vcelku bych bral za odpovídající pranostiku ´Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.´ Je moc teplo na to, aby se zem rychle ochladila, udržel se sníh a přišly mrazy,“ říká poradce pěstitelů.