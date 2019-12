Počítačový virus ochromil nemocnici v Benešově. Pacienti musejí jinam

"Počítačový systém v benešovské nemocnici byl v noci zásadně napaden počítačovým kryptovirem," potvrdil informaci redakci TN.cz ve středu před osmou hodinou ráno mluvčí nemocnice Petr Ballek. Nečekaná událost významně ochromila provoz zařízení.

"Nelze spustit žádný laboratorní ani žádný jiný přístroj včetně počítačové sítě," vysvětlil Ballek a vyzval lidi, aby vyhledali jinou nemocnici. "Prosíme všechny pacienty, kteří nemusí bezpodmínečně navštívit benešovskou nemocnici, aby svou návštěvu odložili, nebo se obrátili na jiné zdravotnické zařízení," uvedl.

Na tom, aby systém opět fungoval, intenzivně pracují IT specialisté. "O změně stavu budeme informovat," dodal mluvčí. V nemocnici podle něj zasedá krizový štáb, který se problémem zabývá. Záchranáři by měli pacienty převážet do jiných nemocnic.