Nový průzkum CVVM: ANO po třiceti procenty, Piráti přeskočili ODS

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v prosinci 2019, podle informací Centra pro výzkum veřejného mínění by se jich zúčastnilo 62 % občanů Česka. CVVM přišlo s volebním modelem, který ukazuje aktuální preference voličů a zobrazuje pravděpodobnou volební účast. Dle dat získaných za období 30. 11. až 11. 12. 2019 by dle CVVM mělo největší podporu ANO, s odstupem následované Piráty. V závěsu za nimi by bylo ODS.