Podpora ANO klesá, ČSSD dotáhla Piráty a ODS. SPD se propadla

Pokud by se volby konaly v červnu, vyhrálo by je podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd hnutí ANO. Jeho podpora ale klesla pod hranici 30 %. Naopak výrazně posílil koaliční partner hnutí ANO – sociální demokraté se ve volebním modelu dotáhli na Piráty a ODS. Čtyři parlamentní strany skončily okolo 5% hranice nutné pro vstup do sněmovny.

"Podle volebního modelu mělo v době sběru dat největší podporu hnutí ANO (29 %) následované s velkým odstupem ODS (14 %), Piráty (13,5 %) a ČSSD (13 %)," uvedli výzkumníci z CVVM.

Hnutí ANO oproti průzkumu ze začátku března ztratilo čtyři procentní body. Naopak sociální demokraté posílili, v březnu jim podporu vyjádřilo 8,5 % respondentů. teď ztrácí půl procentního bodu na Piráty a jedno procento na ODS. Komunisty by volilo 7,5 % respondentů.

U stran, které se pohybují na pětiprocentní hranici, se podpora přelévá. V březnu při posledním měření měli lidovci 7 %, v červnovém výzkumu spadli na 4,5 %, což by nestačilo ke vstupu do sněmovny. Naopak Starostové a nezávislí půl procenta získali a dostali se na 5% hranici. Pod tou jsou nadále TOP 09, kterou by podle volebního modelu CVVM volilo v červnu 4,5 %, tedy stejně voličů jako v březnu, a SPD, která půl procentního bodu ztratila a skončila ve volebním modelu na 4 %.

"U uskupení STAN, KDU-ČSL, TOP 09, a SPD není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do PSP ČR dostaly či nedostaly," upozornili výzkumníci. Posun v podpoře ČSSD považují za statisticky významný, naopak pokles u hnutí ANO a KDU-ČSL nikoliv.

Pokud by se volby konaly v červnu, k urnám by dorazilo 61 % voličů. Z toho 34 % odpovědělo, že "rozhodně ano", zbývajících 27 % pak označilo možnost "spíše ano". Určitě by volit nepřišlo 34 % dotázaných, zbylých 5 % nebylo rozhodnuto.

Výzkum probíhal od 20. 6. do 2. 7. Tazatelé oslovili 992 respondentů vybraných na základě kvótního výběru. Nejbližší volby čekají české voliče na podzim, kdy si začátkem října vyberou představitele krajských samospráv a třetinu senátorů. Parlamentní volby budou následovat příští rok na podzim.