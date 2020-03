Podrobný přehled po okresech: Tady je nejvíc lidí v domácí karanténě!

Praha 8 v přehledu naprosto vyčnívá. Za tímto okresem následuje až Olomouc se 702 a Plzeň-město s 677 nařízenými domácími karanténami. Údaje jsou platné za středu 18. března, novější zatím nejsou k dispozici. Dříve zveřejňovaná data za pak kraje ještě nebyla vydána.

Člověka v domácí karanténě hlásí všechny okresy. Nejméně (tři) je jich v Praze 1, kde ale mnoho lidí nemá hlášeno trvalé bydliště, následují další pražské části. Mimo hlavní město je nejnižší počet v Jeseníku (37), Domažlicích (40) a Rokycanech (44).

Celkem bylo ke středečnímu večeru v domácí karanténě přes 18 tisíc lidí po celé republice. Oproti předchozímu dnu to byl nárůst o téměř 2,5 tisíce. Doma musí zůstat lidé, kteří se vrátili z 15 rizikových zemí, a také ti, kteří přišli do kontaktu s nakaženými.





Počty lidí v domácí karanténě po okresech:

Statistiky hlášené karantény - údaje k 18. březnu [xlsx]

* Klikněte na dokument s názvem "Statistiky hlášené karantény - údaje k 18. březnu". Uložte si ho do počítače nebo mobilu, kde si ho pak můžete prohlédnout. Okresy jsou seřazeny podle abecedy. Na další straně naleznete i graf.

Někteří lidé by raději viděli ještě podrobnější přehled - v Praze například za městské části, jak jeden ze čtenářů žádal redakci TN.cz, nebo po jednotlivých obcích. Vláda ale detailnější data zveřejňovat nechce i proto, že se obává, že by to vedlo ke konfliktům mezi místními.

"Všechny ty, kteří mají takové nápady, bych poprosil, aby zavolali panu hejtmanovi Netolickému. On se s nimi podělí o zkušenosti, kdy snad řekl jen obec a tam vypuklo peklo a všichni hledali, kdo je ten nakažený," uvedl na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček.

Stejný postoj zastává i premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Abychom se bavili o konkrétních infikovaných na konkrétních místech, to není vhodné a není to ani nezbytné - za této situace, kdy lidé mají být skutečně doma a nemají se stýkat s jinými lidmi," sdělil Vojtěch.

