Podvodníci zneužili moderátorku k falešné reklamě! Borhyová zuří

Na základě toho, co si člověk na internetu prohlíží, pak dostává cílenou reklamu. "Lidem se tedy zcela náhodně začala zobrazovat reklama na přípravek na hubnutí. Při rozkliknutí se objeví stránka, která se tváří, že se jedná o článek v lifestylovém časopise, což je další podvod. V tom článku je rozhovor s Lucií, který má vypadat jako autentický," řekl TN.cz právník Lucie Borhyové Karel Čelikovský.

Ve falešném článku se píše, že Lucii Borhyovou žalovala Aliance odborníků na výživu za to, že údajně v televizi řekla, že se jí podařilo díky zmíněnému přípravku zhubnout deset kilogramů za sedm dní. Článek pokračuje tím, že soud měla hvězda TV Nova vyhrát a jako odškodnění dostat 16 tisíc eur. Nic z toho ale není pravda, Čelikovský zdůrazňuje, že se Lucie Borhyová stala obětí trestného činu.

"Zneužili jejích fotografií a vytvořili reklamu v podobě falešného rozhovoru, kterou se snaží vylákat z lidí peníze. Je zcela evidentní, že se jedná o podvod. Je nesmysl, že někdo za týden zhubne deset kilo. Již několik dní ji zahlcují zprávami na instagramu a facebooku nejrůznější lidé s dotazy, jestli to opravdu funguje a že si to také objednají, protože Lucii věří," uvedl Čelikovský.

"Není to pravda. Lucie je z celé záležitosti velmi rozhořčená. Žádný takový rozhovor nedělala a absolutně se od tohoto distancuje. Jedná se nejen o zjevné parazitování na její pověsti, ale současně takové protiprávní jednání vykazuje znaky spáchání trestného činu, a to nejen vůči Lucii samotné ale současně i ve vztahu k lidem, kteří si na základě uvedeného rozhovoru výrobek zakoupili," tvrdí Čelikovský.

"Podali jsme trestní oznámení, policie už se tím zabývá. Lucie je populární a lidé si to vzhledem k důvěře, kterou v ní mají, zřejmě objednávají. My samozřejmě nechceme, aby to nakonec poškodilo Lucii, TV Nova nebo jednotlivé spotřebitele, kteří si výrobek na základě falešného rozhovoru s Lucií zakoupí" dodal Čelikovský.

Vedle Televizních novin Lucie Borhyová moderuje mnoho dalších pořadů a živých televizních přenosů. Věnuje se ale i charitativní činnosti, založila nadační fond LuckyBe na podporu předčasně narozených miminek, je dále například Dobrým andělem, byla partnerkou UNICEF v boji proti tetanu a ambasadorkou Pochodu proti rakovině prsu.

Lucie Borhyová: Jaké má rituály před každým vysílání? Více se dozvíte ZDE: